ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್: ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದ ಲಂಕಾ ಪಡೆ; ತೀಕ್ಷಣ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಮಿಸ್!
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ 20 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.
Published : February 9, 2026 at 9:41 AM IST
SL vs IRE Match Highlight: ಭಾನುವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ 2026ರ ಆರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡವು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 20 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆರ್ ಪ್ರೇಮದಾಸ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮಹೇಶ್ ತೀಕ್ಷಣ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಲಂಕಾ ಪಡೆ 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 163 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಪಾತುಮ್ ನಿಸ್ಸಂಕಾ ಮತ್ತು ಕಾಮಿಲ್ ಮಿಸಾರ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಆಟಗಾರರು 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 28 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು.
ಕಮಿಲ್ ಮಿಸಾರ 11 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ 14 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಇದಾದ ನಂತರ, ನಿಸ್ಸಂಕ, ಕುಸಲ್ ಮೆಂಡಿಸ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 34 ರನ್ ಸೇರಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು 62 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ನಿಸ್ಸಂಕ 23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 24 ರನ್ಗಳಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಔಟಾದರು. ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಸೇರಿದ್ದವು, ಇದರ ನಂತರ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಉರುಳಿದವು. ಸ್ಕೋರ್ 86 ತಲುಪುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ನಾಲ್ವರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮರಳಿದ್ದರು.
ಅಲ್ಲಿಂದ ಕುಶಾಲ್ ಮೆಂಡಿಸ್ 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕಮಿಂಡು ಮೆಂಡಿಸ್ ಜೊತೆ 67 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ಸವಾಲಿನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಕಮಿಂಡು 19 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 4 ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ 44 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಕುಶಾಲ್ ಮೆಂಡಿಸ್ 43 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 56 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಪರ ಬ್ಯಾರಿ ಮೆಕಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಜ್ ಡಾಕ್ರೆಲ್ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಮಾರ್ಕ್ ಅಡೈರ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾರೆತ್ ಡೆಲಾನಿ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್: ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಐರ್ಲೆಂಡ್ 19.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 143 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ನಾಯಕ ಪಾಲ್ ಸ್ಟಿರ್ಲಿಂಗ್ ರಾಸ್ ಎಡರ್ ಜೊತೆ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 24 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಸ್ಟಿರ್ಲಿಂಗ್ 6 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು, ಬಳಿಕ ಬಂದ ಹ್ಯಾರಿ ಟೆಕ್ಟರ್ ಎಡರ್ ಜೊತೆ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 32 ರನ್ ಸೇರಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು 56 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಎಡರ್ 23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 34 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರೇ, ನಂತರ ಟೆಕ್ಟರ್, ಲಾರೆನ್ ಟಕರ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 38 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 49 ರನ್ ಸೇರಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಶತಕದ ಗಡಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.
ಟಕರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 21 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರೆ, ಟೆಕ್ಟರ್ 34 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 40 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಈ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಈ ಜೋಡಿಯ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಯ್ತು. ಐರ್ಲೆಂಡ್ 120 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಐದನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು, ನಂತರ ತಂಡವು ತನ್ನ ಖಾತೆಗೆ ಕೇವಲ 13 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 105 ರನ್ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತಂಡ ಎಡವಿತು.
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪರ ಮಹೀಶ್ ತೀಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವನಿಂದು ಹಸರಂಗ ತಲಾ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. 17 ನೇ ಓವರ್ನ ಸತತ ಎರಡು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ತೀಕ್ಷಣ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು, ಓವರ್ನ ಮೂರನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಕ್ಯಾಲಿಟ್ಜ್ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರೆತ್ ಡೆಲಾನಿ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ಅವರು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಮಥಿಷ ಪತಿರಾನ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು, ಆದರೆ ದುಷ್ಮಂತ ಚಮೀರ ಮತ್ತು ಡುನಿತ್ ವೆಲ್ಲಲೆಗೆ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು.
ಸೋಲಿನಂಚಿನಿಂದ ಪಾರಾದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್: ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ 4 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 187 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಜೆಕಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ( 55), ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ (53), ವಿಲ್ ಜಾಕ್ಸ್ (39) ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದರು. ನೇಪಾಳ ಪರ ದೀಪೆಂದ್ರ ಸಿಂಗ್, ನಂದನ್ ಯಾದವ್ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ, ಸಂದೀಪ್ ಲಮಿಚಾನೆ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಲ್ಲಾ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಇನ್ನು ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ನೇಪಾಳ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಗೆಲುವಿನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತೆರಳಿತ್ತಾದರೂ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. 180 ರನ್ ಗಳಿಸಿ 4 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. ಚೇಸಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ನೇಪಾಳ ಪರ ಕುಶಾಲ್ ಬುರ್ಟೆಲ್ (29), ರೋಹಿತ್ ಪೌಡೆಲ್ (39), ದೀಪೆಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ (44), ಲೋಕೆಶ್ ಬಾಮ್ (39) ಪಂದ್ಯ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದರೂ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ಲಿಯಾಮ್ ಡಾಸನ್ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
