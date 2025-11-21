ಗಿಲ್ ಗಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್!; ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಇಂದು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ
Published : November 21, 2025 at 11:27 AM IST|
Updated : November 21, 2025 at 12:00 PM IST
Shubman Gill Injury Update: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಗಿಲ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ. ಕುತ್ತಿಗೆ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಗಿಲ್ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದರು.
ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇವಲ ಮೂರು ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲೂ ಆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತೀರ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಒಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಗಿಲ್ ವೇಗವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬುಧವಾರ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಗಿಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪಡೆದರೂ ಸಹ, ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುತ್ತಿಗೆ ಗಾಯ ಮರುಕಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಸೀತಾಂಶು ಕೊಟಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಶನಿವಾರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಗಿಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹತ್ತು ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಡಿದರೆ, ಈ ತಿಂಗಳ 30 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ಆಯ್ಕೆದಾರರು ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಗಿಲ್ ಹೊರಗುಳಿದರೇ ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ?: ಗಿಲ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ತಂಡದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೋಟಕ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಗಿಲ್ ಅಲಭ್ಯರಾದರೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬಹುದಾದ ಇತರ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜುರೆಲ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಗಿಲ್ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದರೇ ಜುರೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕೋಟಕ್ ತಿಳಿಸಿದರು. "ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗಿಲ್ ಆಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಯಾರು ಆಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಪಿಚ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, ನಾವು ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ 2025-2027ರ ಫೈನಲ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 8 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಭಾರತ 4 ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದು 3ರಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಸದ್ಯ 54.17 ಶೇಕಡವಾರು ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಾರತ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೈಚೆಲ್ಲಿದರೇ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 54.17 ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅರ್ಹತಾ ಮಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 64 ರಿಂದ 68 ಪ್ರತಿಶತದ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಭಾರತವು ಮೊದಲ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಉಳಿದ 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ 8 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೇ ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಡವಿದರೇ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಹಿನ್ನಡೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ವಿಶ್ವಚಾಂಪಿಯನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು!