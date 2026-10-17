ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಗಿಲ್
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 17, 2026 at 9:05 PM IST
ಮುಂದಿನ ವಾರ ಭಾರತ ತಂಡ ನ್ಯೂಜಿಂಡ್ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಮೊದಲಿಗೆ ಟಿ20 ಸರಣಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ನಂತರ ಏಕದಿನ (ODI) ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಟಿ20 ಸರಣಿಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯು ನವೆಂಬರ್ 4 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ಟೆಸ್ಟ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸರಣಿ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವಾರಗಳ ಸಮಯವಿದ್ದು ಭಾರತದ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡಗಳ ನಾಯಕನಾಗಿರುವ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವೊಂದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರು ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿರುವ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಅವರು ಈ ರಣಜಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಭಾರತದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಸರಣಿಯು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು, ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ನಾಯಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಐವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಟ್ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅವರೇ ಭರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
🚨 GOOD NEWS FOR SHUBMAN GILL FANS 🔥 - Gill will be playing in the round 2 of Ranji Trophy for Punjab starting on October 18th. [Sahil Malhotra] Match will be telecasted live on Star Sports Khel & JioHotstar. https://t.co/7Habb0Wwx6— Johns. (@CricCrazyJohns) October 16, 2026
ಬಿಸಿಸಿಐ (BCCI) ಈಗಾಗಲೇ ನೆಟ್ ಬೌಲರ್ಗಳ ತಂಡವೊಂದನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಗಿಲ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಆಟಗಾರರನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗೂ ಮುನ್ನ 'ಇಂಡಿಯಾ ಎ' (India A) ತಂಡವು 'ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಎ' (New Zealand A) ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯವೊಂದನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಡಲಿದೆ. ನೆಟ್ ಬೌಲರ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಗಿಲ್ ಪಂಜಾಬ್ ಪರ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು
ಗಿಲ್ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ನಂತರ, ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಧು ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಭ್ಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಭಾರತ ಎ ತಂಡದ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಸ್ಸಾಂ ವಿರುದ್ಧದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು 39 ಮತ್ತು 17 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುನ್ನಡೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಂಜಾಬ್ ಮೂರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ವಿಹಾನ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ಇಮ್ಮನ್ಜೋತ್ ಚಾಹಲ್ ಮತ್ತು ಸಲೀಲ್ ಅರೋರಾ ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅನುಭವಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಉಮೇಶ್ ಯಾದವ್ ಕೂಡ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದ ನಂತರ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಮರಳಿದರು. ಋತುವಿನ ಮೊದಲು ವಿದರ್ಭದಿಂದ ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಉಮೇಶ್ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 70 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇದು ಅವರ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ 16ನೇ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಗೊಂಚಲು ಆಗಿದೆ.
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