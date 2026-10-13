ಐಸಿಸಿ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಆಗಾರರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಐಸಿಸಿ) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಆಟಗಾರರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 13, 2026 at 2:03 PM IST
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಐಸಿಸಿ) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಆಟಗಾರರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಎರಡೂ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದರೆ, ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಐದನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್
ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯ ಸಿಕಂದರ್ ರಜಾ ಸಹ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಗಿಲ್ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ, 110 ಮತ್ತು 223 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 223 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೇವಲ 117 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕವನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.
ಇನ್ನು ಗಿಲ್ ದಾಖಲೆಯ ಐದನೇ ಬಾರಿಗೆ ಐಸಿಸಿ ತಿಂಗಳ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಜನವರಿ 2023, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023, ಫೆಬ್ರವರಿ 2025 ಮತ್ತು ಜುಲೈ 2025 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಪುರುಷ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಮೂರು ಬಾರಿ ಐಸಿಸಿ ತಿಂಗಳ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಶಫಾಲಿ
ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ " ICC Player of the Month" ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಶೆಫಾಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಚಾಮರಿ ಅಟಪಟ್ಟು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಶ್ರೀ ಚರಣಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದ್ದರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಶಫಾಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು ಇದರಲ್ಲಿ ಶಫಾಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ 7 ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶೆಫಾಲಿ 360 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸರಾಸರಿ 72 ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 185 ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಎರಡು ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಶತಕವನ್ನು ಸಹ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಶಫಾಲಿ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 100 ರನ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದ್ದರು.
ಹೀಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಐದನೇ ಬಾರಿ
ಒಂದೇ ದೇಶದ ಆಟಗಾರರ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದು ಐದನೇ ಬಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಜೂನ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಮಂಧಾನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಈ ಗೌರವಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಈಗ, ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಶಫಾಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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