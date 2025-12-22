ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಗಿಲ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ! ಅಭಿಷೇಕ್ ಜೊತೆ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಇದೀಗ ದೇಶಿಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 22, 2025 at 3:34 PM IST
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಸಿಸಿಐ 15 ಸದಸ್ಯರ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಿತು. ಚುಟುಕು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಉಪನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರನ್ನು ಓಪನರ್ಗಳಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು, ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕೈತಪ್ಪಿದ್ದರಿಂದ ಇದೀಗ ಗಿಲ್ ಅವರು ದೇಶಿ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಡಿ.24 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಗಾಗಿ ಇಂದು ಪಂಜಾಬ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ 18 ಸದಸ್ಯರ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಹೆಸರುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದೆ.
ಈ ಮೂವರು ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರ ಜೊತೆಗೆ, ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪವರ್-ಹಿಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಾದ ಪ್ರಭ್ಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಿಂಗ್, ನಮನ್ ಧೀರ್, ಅನ್ಮೋಲ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ರಮಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಸನ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಪ್ರೀತ್ ಬ್ರಾರ್ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ ಭಗತ್ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಯಕ ಯಾರು?: ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡವು ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ನಾಯಕನ ಹೆಸರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಡೀ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಲಭ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಭಾರತ ತಂಡವು ಜನವರಿ 11 ರಿಂದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದೆ, ನಂತರ ಜನವರಿ 21 ರಿಂದ 5 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ.
ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20ಐ ಸರಣಿಗಾಗಿ ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಏಕದಿನ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳು: ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಏಳು ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂಜಾಬ್ ಇರುವ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಸಿಕ್ಕಿಂ, ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಂತಹ ತಂಡಗಳಿವೆ. ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಭಾರತ-ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ಜನವರಿ 8 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಕಳೆದ ಋತುವಿನ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದರು.
ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡ: ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಪ್ರಭಾಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಿಂಗ್, ಹರ್ನೂರ್ ಪನ್ನು, ಅನ್ಮೋಲ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಉದಯ್ ಸಹರನ್, ನಮನ್ ಧೀರ್, ಸಲೀಲ್ ಅರೋರಾ, ಸನ್ವಿರ್ ಸಿಂಗ್, ರಮಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಜಶ್ನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್, ಹರ್ಪ್ರೀತ್ ಬ್ರಾರ್, ರಘು ಶರ್ಮಾ, ಕೃಷ್ಣ ಭಗತ್, ಗೌರವ್ ಚೌಧರಿ ಮತ್ತು ಸುಖದೀಪ್ ಬಾಜ್ವಾ.
