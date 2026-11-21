12 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಚರಿತ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿ; ಧೋನಿ ದಾಖಲೆ ಧೂಳೀಪಟ
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ.
Published : November 21, 2026 at 4:36 PM IST
IND vs NZ 1st Test Records: ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 368 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂರನೇ ದಿನದಾಟದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 486 ರನ್ ಗಳಿಸಿ 118 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಮೂರನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ 136 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ (80 ರನ್) ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ನಂತರ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಎರಡನೇ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅವರು 146 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 9ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ 98 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ದಿನದಾಟ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 4 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಡಫಿ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಎರಡು ರನ್ಗಳಿಂದ ಶತಕ ವಂಚಿತರಾದರು.
ಇದೀಗ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ (55 ರನ್) ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಕ್ರೀಸ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಗಿಲ್ ನಿರ್ಗಮನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅನ್ಶುಲ್ ಕಂಬೋಜ್ ಯಾವುದೇ ರನ್ ಗಳಿಸದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದಾಟಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಸ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಗಿಲ್ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
12 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಶತಕ ಗಳಿಸದೇ ಇದ್ದರೂ ಅವರು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾರತೀಯ ನಾಯಕ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮಾಜಿ ದಂತಕಥೆ ಭಾರತೀಯ ನಾಯಕ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಧೋನಿ 68 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ 12 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಗಿಲ್ ಈ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಆಕ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ 192 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪರ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ 116 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 103 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ 98 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಧೋನಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಕುಸಿದು ಐದನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ಗಳಿಸಿದವರು
- 192 ರನ್ಗಳು - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್ - ಆಕ್ಲೆಂಡ್ - 1990
- 116 ರನ್ಗಳು - ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ - ಆಕ್ಲೆಂಡ್ - 1976
- 103 ಅಜೇಯ - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್ - ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ - 1998
- 98 ರನ್ಗಳು - ಶುಭಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ - ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ - 2026
- 68 ರನ್ಗಳು - ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ - ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ - 2014
ಅನಗತ್ಯ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಗಿಲ್
98 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾಗುವ ಮೂಲಕ ಗಿಲ್ ಅನಗತ್ಯ ದಾಖಲೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ 90 ರಿಂದ 100ರನ್ಗಳೊಳಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನರ್ವಸ್ 90ಕ್ಕೆ ಔಟಾಗಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನರ್ವಸ್ 90ಕ್ಕೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ಔಟ್ ಆದ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಹೀಗೆ ಔಟಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಎರಡು ಬಾರಿ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾರಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಎಂಎಕೆ ಪಟೌಡಿ, ಅಜಿತ್ ವಾಡೇಕರ್, ಕಪಿಲ್ ದೇವ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್, ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ, ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಮ್ಮೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ನರ್ವಸ್ 90ಕ್ಕೆ ಔಟಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನರ್ವಸ್ 90ಕ್ಕೆ ಔಟ್ ಆದ ಗಿಲ್
91 vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್, 2021
91 vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ರಾಜ್ಕೋಟ್, 2024
90 vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಮುಂಬೈ, 2024
98 vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್, 2026
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