ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಅಯ್ಯರ್​; ಐಪಿಎಲ್​ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಮೊದಲು!!

ಐಪಿಎಲ್​ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ಶ್ರೇಯಸ್​ ಅಯ್ಯರ್​ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೇಯಸ್​ ಅಯ್ಯರ್​
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 15, 2026 at 1:20 PM IST

ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ 58ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (ಪಿಬಿಕೆಎಸ್) ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ (ಎಂಐ) ವಿರುದ್ಧ 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತು. ಇದು ಪಂಜಾಬ್​ ತಂಡದ ಸತತ ಐದನೇ ಸೋಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಖಾತೆಗೆ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆಯೊಂದು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೋರ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದರೇ ಅದನ್ನು ಚೇಸ್​ ಮಾಡುವುದು ಯಾವುದೇ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಶ್ರೇಯಸ್​ ಅಯ್ಯರ್​ ನಾಯಕತ್ವದ ತಂಡ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೋರ್​ ದಾಖಲಿಸಿಯೂ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದು ಇದು ಅಯ್ಯರ್ ಪಾಲಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಅಯ್ಯರ್​ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ತಂಡ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೋರ್​ ಕಲೆಹಾಕಿಯೂ ಏಳು ಬಾರಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಅಯ್ಯರ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ನಾಯಕರು ತಾವು ಮುನ್ನಡೆಸಿರುವ ಅಥವಾ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ತಂಡಗಳು 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೋರ್​ ಕಲೆಹಾಕಿ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಅಯ್ಯರ್​ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿರುವ ತಂಡಗಳು ಒಟ್ಟು 12 ಬಾರಿ 200+ ಸ್ಕೋರ್​ ಗಳಿಸಿ 7 ಬಾರಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿವೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ 10ನೇ ಬಾರಿಗೆ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿಯೂ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದೆ. 2022 ರಿಂದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಓಟಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಬ್ರೇಕ್​ ಬಿದ್ದಿದೆ. ನಾಯಕನಾಗಿ, ಅಯ್ಯರ್ ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧ ಸತತ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಸತತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಂಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್‌ಗೆ ಗಂಭೀರ್ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

PBKS vs MI ಹೈಲೈಟ್ಸ್​: ನಿನ್ನೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 200 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಪಿಬಿಕೆಎಸ್ ಪರ ಪ್ರಭ್ಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಿಂಗ್ 32 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 57 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಅಜ್ಮತುಲ್ಲಾ ಉಮರ್ಜೈ 17 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 38 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.

ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು 19.5 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 201 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಮುಂಬೈ ಪರ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 33 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 75 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ರಯಾನ್ ರಿಕಲ್ಟನ್ 23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 48 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ತಿಲಕ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 6 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ವಿಲ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸ್ 10 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 25 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು, ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು.

