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ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ; ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಿಂದ ಕನ್ನಡತಿ ಔಟ್!!

ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಟೂರ್ನಿಯಂದ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್​ ಆಲ್​ರೌಂಡರ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಾಟೀಲ್​ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಮಾ ರಾವತ್​ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ​

ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಾಟೀಲ್​
ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಾಟೀಲ್​ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 19, 2026 at 10:10 AM IST

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ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿರು ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಮತ್ತು ಆಫ್-ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಾಟೀಲ್ ಗಂಭೀರ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಟೂರ್ನಿಯ ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧವಾರ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು, ನಂತರ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಮೈದಾನವನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಆರನೇ ಓವರ್‌ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಡಚ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಫೋಬೆ ಮೊಲ್ಕೆನ್‌ಬೋರ್ ಅವರು ಚೆಂಡನ್ನು ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು.

ಮಿಡ್‌ವಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಫೀಲ್ಡರ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಯಲು ವಿಫಲವಾದ ನಂತರ, ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಸ್ವತಃ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ತಡೆಯಲು ಮುಂದಾದ ವೇಳೆ ಪಾದ ತಿರುವಿ ಸಮತೋಲನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಲವಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರ ಬಲಗಾಲಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಯಿತು. ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಅವರ ಗಾಯವು ತಂಡಕ್ಕೂ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಳೆಯ ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಮರಳಿದ್ದರು.

ತಂಡ ಸೇರಿದ ಪ್ರೇಮಾ ರಾವತ್

ಶ್ರೇಯಂಕ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ, ಐಸಿಸಿಯ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ಬದಲಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 24 ವರ್ಷದ ಲೆಗ್-ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಪ್ರೇಮಾ ರಾವತ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ರಾವತ್​ ಭಾರತ-ಎ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರು, ಇದೀಗ ಕರೆ ಬಂದ ಹಿನ್ನಲ್ಲೆ ಶೀಘ್ರವೆ ತಂಡ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಮಾ ಇನ್ನೂ ಹಿರಿಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರೇಮಾ ರಾವತ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಎ ಪರ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಎಲ್‌ನ ಕೊನೆಯ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪರ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ 6 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಕಾನಮಿ ದರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು 8ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತ ಎ ಪರ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು, ಕೇವಲ 9.62 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು.

ಶ್ರೇಯಾಂಕಗೆ ಮುಳುವಾದ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆ

ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಗಾಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, 16 ತಿಂಗಳ ಕಾಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಮರಳಿದ್ದರು. ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಮುರಿತದಿಂದ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2024ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೇಳೆಗೆ ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡರು, ಆದರೆ ಅವರ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಳೆತ ಕಂಡುಬಂದ ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ಗೆ ದೂರವಾಗಿದ್ದರು. ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪರ 2025ರ ಸಂಪೂರ್ಣ WPL ಋತುವನ್ನು ಸಹ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

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