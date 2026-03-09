ETV Bharat / sports

ಭಾರತ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಉರಿದುಕೊಂಡ ಶೋಯೆಬ್​ ಅಖ್ತರ್: ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ

ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ಶೋಯೆಬ್​ ಅಖ್ತರ್​ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಶೋಯೆಬ್​ ಅಖ್ತರ್​ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಶೋಯೆಬ್​ ಅಖ್ತರ್​ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ (AFP and IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 9, 2026 at 8:32 PM IST

Updated : March 9, 2026 at 8:39 PM IST

ಕುಣಿಯೋಕೆ ಬಾರದವರು ನೆಲ ಡೊಂಕು ಎಂಬ ಗಾದೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಇದೀಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ಗೂ ತಲುಪದೇ ನಿರ್ಗಮಿಸಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇದೀಗ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆದ್ದಿರುವ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ಶೋಯೆಬ್ ಅಖ್ತರ್ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಗೆಲುವನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಅಖ್ತರ್ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ನಾಲಿಗೆ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು 96 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿತು.

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ 255 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿತು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 159 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಮೂರನೇ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ತವರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಯ್ತು.

ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚಾನೆಲ್‌ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶೋಯೆಬ್ ಅಖ್ತರ್ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಒಂದೆಡೆ, ಅವರು ಭಾರತದ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಅವರು ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತ ಮಗುವಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು.

"ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲಾ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಮೊದಲು 8 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಮೂರು ತಂಡಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ತಾನು ಗೆದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಈಗ ಭಾರತ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳುಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ಅಖ್ತರ್ ಕೋಪವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾದರು ಎಂದು ಅಖ್ತರ್ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಇದೇ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿನ ಹಿಂದಿನ ಬಲವಾದ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. 'ಮೊದಲು, ಭಾರತದ ನೀತಿ ಗೆದ್ದಿತು. ನಂತರ ಅವರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗೆದ್ದಿತು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಗೆದ್ದಿತು' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳು, ಬಯೋಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲಿನ ಖರ್ಚು ಅವರಿಗೆ ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಟೀಕೆಗಳ ಕೊರತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಗಂಭೀರ್ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ನಂತಹ ಆಟಗಾರರನ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮತ್ತು ಅವರ ಈ ನಂಬಿಕೆಯೇ ತಂಡವನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಗೌರವವಿದೆ ಮತ್ತು ಮೂವರು ದಂತಕಥೆ ನಾಯಕರಾದ ರೋಹಿತ್, ಧೋನಿ ಮತ್ತು ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವರನ್ನು ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಮೊದಲು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದ ಅಖ್ತರ್, ಅವರ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Last Updated : March 9, 2026 at 8:39 PM IST

