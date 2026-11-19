ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಾಟಲಿ ಮುಚ್ಚಳ ಬಳಕೆ; ಶೋಯೆಬ್ ಅಖ್ತರ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ
ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಘಟನೆಗೆ ಕುರಿತಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ಶೋಯೆಬ್ ಅಖ್ತರ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
Published : November 19, 2026 at 5:23 PM IST
Shoaib Akhtar on Sandpapergate Case: 'ಸ್ಯಾಂಡ್ಪೇಪರ್ ಗೇಟ್' ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಉಸ್ಮಾನ್ ಖವಾಜಾ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನೂ ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಿದ (ball-tampering) ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಬ್ಯಾನ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧ 'ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ' ನಡೆಸಿದ ತನಿಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ. 2018 ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಲು ಸ್ಯಾಂಡ್ಪೇಪರ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಎಂದು ಖವಾಜಾ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಶೋಯೆಬ್ ಅಖ್ತರ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ತಂಡವು ಚೆಂಡನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಲು ಸ್ಯಾಂಡ್ಪೇಪರ್ ಬದಲಾಗಿ ಬಾಟಲಿ ಮುಚ್ಚಳಗಳನ್ನು (bottle caps) ಬಳಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Pakistan cricket legend Shoaib Akhtar has reignited the ball-tampering debate with a surprising admission about using bottle tops to alter cricket balls. Reacting to Australia's 2018 scandal, he urged everyone to stop prolonging the controversy. #ShoaibAkhtar #PakistanCricket #CricketWorld #BallTampering #metro53 @shoaib100mph Gill #Sensex Azam Khan Robert Pattinson Bancroft— Metro 53 (@metro53news) November 19, 2026
"ಉಸ್ಮಾನ್ ಖವಾಜಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಅದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಹಾನಿಯುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಚೆಂಡಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸ್ಯಾಂಡ್ಪೇಪರ್ ಬದಲಿಗೆ ಬಾಟಲಿ ಮುಚ್ಚಳಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೆವು ಎಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಹೊರತರುವ ಉದ್ದೇಶವಷ್ಟೇ ಖವಾಜಾ ಅವರದ್ದಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ".
"ಈಗ ಹಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಮುಂದೆ ಸಾಗುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಸಹ ಆಟಗಾರರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವೂ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈಗ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶ ನನಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಅಖ್ತರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿತ್ತು!
"ಉಸ್ಮಾನ್ ಖವಾಜಾ ಹೇಳಿದಂತೆ, 'ಸ್ಯಾಂಡ್ಪೇಪರ್' ಘಟನೆಯು ಇಡೀ ತಂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಮೂವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕೆಲಸವಾಗಿರಲ್ಲ. ನಾವೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚೆಂಡಿನ ಆಕಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, 'ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವಿಂಗ್' (reverse swing) ಪಡೆಯಲು ಚೆಂಡನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತಿತ್ತು. ಉಸ್ಮಾನ್ ಹೇಳಿರುವುದು ಸತ್ಯ, ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಸಮಯ ಸರಿಯಾದದಲ್ಲ. ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಶೋಯೆಬ್ ಅಖ್ತರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
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