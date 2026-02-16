ETV Bharat / sports

ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ಪಿಸಿಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ; ನಖ್ವಿ ವಿರುದ್ಧ ಅಖ್ತರ್​ ಫೈರ್

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಕ್ ಸೋಲನುಬವಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಶೋಯೆಬ್​ ಅಖ್ತರ್​ ಪಿಸಿಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಶೋಯೆಬ್​ ಅಖ್ತರ್
ಶೋಯೆಬ್​ ಅಖ್ತರ್ (AFP)
ಹೈದರಾಬಾದ್​: 2026ರ ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೀನಾಲಯ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್​ ಎರಡರಲ್ಲೂ ತಂಡ ವಿಫಲವಾಯ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಏಕಪಕ್ಷಿಯವಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಸೋಲಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶೋಯೆಬ್ ಅಖ್ತರ್ ಪಿಸಿಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೌಹ್ಸಿನ್​ ನಖ್ವಿ ಮತ್ತು ಕೆಲ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಾದ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್, ಶಾಹೀನ್ ಶಾ ಅಫ್ರಿದಿ ಮತ್ತು ಶಾದಾಬ್ ಖಾನ್ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ತಾವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂಬುದು ನಖ್ವಿಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ? ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ ಅವರು ಏನೂ ತಿಳಿಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಿಸಿಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದರೆ ತಂಡ ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ? ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು ಎಂದು ಕರಿಯುವಿರೋ ಅವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಲು ಸಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸ್ಟಾರ್ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಫ್ಲಾಪ್​ ಆದರೂ ಪ್ರತಿಬಾರಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೇ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧವೆಂದರೆ ಅಸಮರ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರೆತಂದು ಅವರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್​ ಆಗಿ ಮಾಡುವುದು' ಎಂದು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಅಸಮರ್ಥರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಇಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಸಮರ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರೆತಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಿಸಿದರೇ ಆತ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೇ ಇದೆ ಎಂದು ಅಖ್ತರ್ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಖ್ವಿಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಭಾನುವಾರ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್​ ಎರಡರಲ್ಲೂ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಸೂತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 20 ಓವರ್​​ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 175 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಇಶಾನ್​ ಕಿಶನ್​ ಅಧ್ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಅವರು 40 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ 77 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ತಿಲಕ್​ ವರ್ಮಾ (25), ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್​ ಯಾದವ್​ (32), ಶಿವಂ ದುಬೆ (27) ಸಹ ರನ್​ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಾರತದ ಬೌಲಿಂಗ್​ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಕೇವಲ 114 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್​ ಆಯ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ 8ನೇ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ಸೂಪರ್​ ಎಂಟಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಯಿತು.

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧದ 8ನೇ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೂಪರ್ 8ಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಇದುವರೆಗೆ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಭಾರತ ಮೂರಲ್ಲೂ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣನಸಲಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

