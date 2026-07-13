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ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಯೋಧಾಸ್​ಗೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಕಿರೀಟ: ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ರೋಚಕ ಜಯ!

ಅಬ್ಬರದ ಆಟ ತೋರಿದ ನಾಯಕ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಣಿಸಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಯೋಧಾಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಂದುಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.

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ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಯೋಧಾಸ್​ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ (Maharaja Trophy KSCA T20)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 13, 2026 at 10:33 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಎಂ.ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿಯ ರೋಚಕ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಯೋಧಾಸ್ ತಂಡ, ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.​

ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದ 186 ರನ್‌ಗಳ ಸವಾಲಿನ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಯೋಧಾಸ್ ತಂಡ, ನಾಯಕ ಲವನಿತ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ 87 ರನ್ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೀಶ್ ಕೆ.ವಿ. ಅವರ ಅಜೇಯ 38 ರನ್‌ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಇನ್ನೂ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆಯೇ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿತು. ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರ ಸಮಿತ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ 37 ರನ್ ಹಾಗೂ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ 36 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಆಲ್‌ರೌಂಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೂ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

shivamogga-yoddhas-defeat-bengaluru-blasters-to-win-maiden-maharaja-trophy
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಯೋಧಾಸ್​ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ (Maharaja Trophy KSCA T20)

ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಭುವನ್ ಮೋಹನ್ ರಾಜು (23 ರನ್, 10 ಎಸೆತ) ಅವರ ಮೂಲಕ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆರಂಭ ಪಡೆಯಿತು. ಆದರೆ ಯೋಧಾಸ್ ಪರ ದಾಳಿಗಿಳಿದ ಅಭಿಲಾಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರಂಭಿಕ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನ ಮುರಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಬಂದ ಯಶೋವರ್ಧನ್ ಪರಂತಾಪ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಓವರ್‌ನಲ್ಲೇ ರೋಹನ್ ಪಾಟೀಲ್ (11) ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.​ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಜೊತೆಯಾದ ನಾಯಕ ಶುಭಾಂಗ್ ಹೆಗ್ಡೆ (31) ಮತ್ತು ಸಮಿತ್ ದ್ರಾವಿಡ್ (37) ರನ್‌ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು.

​ಕೊನೆಯ ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹಿದ್ ಫೈಜಾನ್ ಖಾನ್ ಕೇವಲ 8 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ನೆರವಿನಿಂದ 29 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ರೋಹನ್ ನವೀನ್ ಸತತ 4 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿ ಕೇವಲ 8 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 25 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಬ್ಬರದಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ 8 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 185 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿತು.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಯೋಧಾಸ್ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಆಟ: ಈ ಕಠಿಣ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಯೋಧಾಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾಯಕ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದ ಸಿಸೋಡಿಯಾ, 9 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 4 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಕೇವಲ 45 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 87 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.

​16ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಔಟ್ ಆದಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಇನ್ನು 38 ರನ್‌ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟವಾಡಿದ ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಅನೀಶ್ ಕೆ.ವಿ., 4 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 19 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 38 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಯೋಧಾಸ್ ತಂಡ ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತು.

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರ್ ವಿವರ:

ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್: 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 185/8 (ಸಮಿತ್ ದ್ರಾವಿಡ್ 37, ಶುಭಾಂಗ್ ಹೆಗ್ಡೆ 31, ವಾಹಿದ್ ಫೈಜಾನ್ ಖಾನ್ 29, ರೋಹನ್ ನವೀನ್ ಅಜೇಯ 25; ಧನುಷ್ ಗೌಡ 38ಕ್ಕೆ 2).

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಯೋಧಾಸ್: 19.4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 186/6 (ಲುಬ್ನಿತ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ 87, ಅನೀಶ್ ಕೆ.ವಿ. ಅಜೇಯ 38, ನವೀನ್ ಎಂ.ಜಿ. 24; ಸಮಿತ್ ದ್ರಾವಿಡ್ 36ಕ್ಕೆ 4)

ಟೂರ್ನಿಯ​ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ವಿಜೇತರ ವಿವರ:

​ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟರ್ - ಲವನಿತ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ (465 ರನ್)

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲರ್ - ಅಭಿಲಾಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ (18 ವಿಕೆಟ್‌)

​ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಚ್ - ನಿಕಿನ್ ಜೋಸ್

ಟೂರ್ನಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ - ಲವನಿತ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ

ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್ - ಚೇತನ್ ಎಲ್.ಆರ್. (25 ಸಿಕ್ಸರ್)

ಫೇರ್ ಪ್ಲೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ಕರುಣ್ ನಾಯರ್

​ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರ - ಅರವಿಂದ್ ರೈ

ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಟಗಾರ - ಶುಭಾಂಗ್ ಹೆಗ್ಡೆ

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TAGGED:

BENGALURU BLASTERS
MAHARAJA TROPHY T20
ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಟಿ20
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಯೋಧಾಸ್
SHIVAMOGGA YODDHAS

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