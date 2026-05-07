ವಿವಾಹವನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶಿಖರ್ ಧವನ್
Published : May 7, 2026 at 2:37 PM IST
ಗುರುಗ್ರಾಮ್(ಹರಿಯಾಣ): ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿವಾಹವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಐರ್ಲೆಂಡ್ನ ಸೋಫಿ ಶೈನ್ (Sophie Shine) ಜೊತೆ ಬುಧವಾರ ಇಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು.
ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಜೋಡಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಶಿಖರ್ ಗಾಢ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದರೆ, ಸೋಫಿ ಶೀನ್ ತರಹದ ಆಕಾಶ-ನೀಲಿ ಟಾಪ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೂ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ನಡೆದ ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿ ಯಾವುದೇ ಸಡಗರವಿಲ್ಲದೆ ಸರಳವಾಗಿತ್ತು.
ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ: ಜನವರಿ 12ರಂದು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 21ರಂದು ದೆಹಲಿ NCRನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಮದುವೆಗೆ ಕೆಲವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಸೋಫಿ ಶೈನ್ ಮೂಲತಃ ಐರ್ಲೆಂಡ್ನವರು. ಅಲ್ಲಿನ ಲಿಮೆರಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓದಿನ ಬಳಿಕ ಸೋಫಿ ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಯುಎಸ್ ಮೂಲದ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಕಂಪನಿಯಾದ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಮೊದಲ ಮದುವೆಯಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದ ಶಿಖರ್: 2011ರಲ್ಲಿ ಆಯೇಷಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದ ಶಿಖರ್, 2023ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು.
