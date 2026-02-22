ETV Bharat / sports

ಸೋಫಿ ಜೊತೆ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದ ಧವನ್​; ಇನ್​ಸ್ಟಾ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್​!

ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಶಿಖರ್​ ಧವನ್ ಸೋಫಿ ಶೈನ್​ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ವಿವಾಹವಾದರು. ​

ಶಿಖರ್​ ಧವನ್​ ಮತ್ತು ಸೋಫಿ ಶೈನ್​
ಶಿಖರ್​ ಧವನ್​ ಮತ್ತು ಸೋಫಿ ಶೈನ್​ (IANS)
Shikhar Dhawan Marriage: ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಮತ್ತೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ 'ಗಬ್ಬರ್' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಧವನ್ ಶನಿವಾರ (ಫೆಬ್ರವರಿ 21) ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಗೆಳತಿ ಸೋಫಿ ಶೈನ್​ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಧವನ್ ಸ್ವತಃ ಮದುವೆಯ ಕೆಲವು ಸುಂದರವಾದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನವವಿವಾಹಿತರು ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಶುಭಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಧವನ್​ ಮತ್ತು ಸೋಫಿ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ್ದ ಉಡುಪನ್ನು ಖ್ಯಾತ ಡಿಸೈನರ್​ ಮನೀಶ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಧವನ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಧವನ್ ಸೋಫಿ ಪ್ರೇಮ್​ ಕಹಾನಿ: ಶಿಖರ್ ಮತ್ತು ಸೋಫಿ ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡೇಟಿಂಗ್​ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಧವನ್​ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗುವುದಾಗಿಯೂ ಹಿಂಟ್​ ನೀಡಿದ್ದರು. ದೆಹಲಿ-ಎನ್‌ಸಿಆರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಆಪ್ತರು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ಸೋಫಿ ಸೈನ್ ಯಾರು?: ಮೂಲತಃ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಸೋಫಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಉನ್ನತ ಸಲಹೆಗಾರ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಲಿಮೆರಿಕ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸೋಫಿ ಈಗ ಧವನ್ ಅವರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 'ದಿ ಒನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್' ನ ಸಿಒಒ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಮತ್ತು 'ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್' ನ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಧವನ್ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ: ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದೆ. 2012 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಆಯೇಷಾ ಮುಖರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯದ ನಂತರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಗಳಿಂದ 2021ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಧವನ್ ಮತ್ತು ಆಯೇಷಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ (ಜೋರಾವರ್) ಇದ್ದಾನೆ.

ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಆಗಸ್ಟ್ 24, 2024 ರಂದು ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದರು. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಧವನ್ 269 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 17 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು 7 ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು 10,867 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2013ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ಲೇಯರ್​ ಆಫ್​ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್​ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ (85 ಎಸೆತಗಳು) ವೇಗದ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.

