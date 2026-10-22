ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಗೇಮ್ಸ್: ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅಂತರದಲ್ಲೆ ಎರಡನೇ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಶೀತಲ್ ದೇವಿ
ಭಾರತದ ಶೀತಲ್ ದೇವಿ ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಚಿನ್ನದ ಪದಲ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 22, 2026 at 1:55 PM IST
ಭಾರತದ ಶೀತಲ್ ದೇವಿ ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರದ ಅಲಿಮ್ ನೂರ್ ಸಯಾಹಿದಾ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸತತ ಎರಡನೇ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 2023ರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ಝೌನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೊನೆಯ ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶೀತಲ್ ಅಲೀಮ್ ಅವರನ್ನು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೀತಲ್ ದೇವಿ 142 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದರೆ, ಸಿಂಗಾಪುರದ ಅಲಿಮ್ ನೂರ್ ಸಯಹಿದಾ 139 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ತೋಮನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆರ್ಚರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಇದಾದ 1 ಗಂಟೆಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
SHEETAL DEVI AT ASIAN PARA GAMES 2026! 🥇 Women’s Compound Individual 🥇 Mixed Compound Team 🥈 Women’s Compound Team THE MOST CONSISTENT PARA ARCHER! 🫡 https://t.co/ShhmqzA57p— The Khel India (@TheKhelIndia) October 22, 2026
ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ, ಅಲೀಮ್ ಮೊದಲ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಶೀತಲ್ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು, ಸತತ ಆರು ಬಾರಿ 10 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು ಈ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ, ಶೀತಲ್ ಎರಡು ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಶೀತಲ್ ತಲಾ 9 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಒಟ್ಟು 27 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಅಲಿಮ್ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಹಂತದಲ್ಲಿ 9, 8 ಮತ್ತು 9 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರು ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 26 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಶೀತಲ್ 142-139 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.
Sheetal Devi leading in the Finals!!! 🔥 https://t.co/9ycGZIeqjk— The Khel India (@TheKhelIndia) October 22, 2026
ಎರಡು ಚಿನ್ನ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದ ಶೀತಲ್
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು, ಶೀತಲ್ ದೇವಿ ತೋಮನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮಿಶ್ರ ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅವರ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ಏರಿತು. ಶೀತಲ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಒಡಿಶಾದ ಕ್ವಾಡ್ರುಪಲ್- ಪ್ಯಾರಾ ಬಿಲ್ಲುಗಾರ್ತಿ ಪಾಯಲ್ ನಾಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಡಬಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಗೆದ್ದು ಒಟ್ಟು ಪದಕಗಳು ಮೂರು ಆಗಿವೆ.
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