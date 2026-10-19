ಪ್ಯಾರಾ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್: ಆರ್ಚರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ ಶೀತಲ್ ದೇವಿ
ಭಾರತೀಯ ಪ್ಯಾರಾ ಆರ್ಚರಿ ಶೀತಲ್ ದೇವಿ 2026ರ ಪ್ಯಾರಾ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 19, 2026 at 11:45 AM IST
ಭಾರತೀಯ ಪ್ಯಾರಾ ಆರ್ಚರಿ ಶೀತಲ್ ದೇವಿ 2026ರ ಪ್ಯಾರಾ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಆರ್ಚರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದರು. ಒಟ್ಟು 720 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ 704 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಶೀತಲ್ 72 ಬಾಣಗಳಲ್ಲಿ 57 ಪರಿಪೂರ್ಣ 10 ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದರು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತನ್ನು ತಲುಪುವು ಮೂಲಕ ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.
2023ರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ಝೌನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸೋಲೋ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಶೀತಲ್ ದೇವಿ, ಜಪಾನ್ಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಮೊದಲು ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪದಕ ಭರವಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. 19 ವರ್ಷದ ಶೀತಲ್ 2024ರ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಸಹ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
A historic start to the day! Our para archers have set the stage on fire at the Asian Para Games 2026: Sheetal Devi (TOPS Athlete) delivered a phenomenal performance in the Para Compound Women Ranking Round, finishing 1st with a massive score of 704 (32 X’s and 25 10’s) to set a new Asian Record, Games Record, and equal the World Record. Payal Nag (Debutant) showcased great composure, finishing 5th (tied) in the ranking round with a score of 675 (12 X’s, 20 10’s). Team India consisting of Sheetal Devi (TOPS Athlete) and Debutant Payal Nag also finished 1st in the Para Compound Women Doubles Ranking Round with a combined score of 1379 (Sheetal: 704 & Payal: 675). They will now step onto the field for the Para Compound Women Doubles Quarterfinals on 20th October at 11:15 AM IST onwards. Let's keep the momentum going and cheer them on! #AsianParaGames2026 #ParaArchery #TeamIndia #Cheer4Bharat— SAI Media (@Media_SAI) October 19, 2026
ಪಾಯಲ್ ನಾಗ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಮಹಿಳೆಯರ ಕಾಂಪೌಡ್ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಯಲ್ ನಾಗ್ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ 675 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಅವರ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಐಚಿ-ನಗೋಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪದಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಒಡಿಶಾ ಮೂಲದ ನಾಗ್, ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2026ರ ವಿಶ್ವ ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆ ಪ್ಯಾರಾ ಆರ್ಚರಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಭರವಸೆಯ ಪ್ಯಾರಾ-ಆರ್ಚರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ಭಾರತ
ಶೀತಲ್ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಚೊಚ್ಚಲ ಬಿಲ್ಲುಗಾರ್ತಿ ಪಾಯಲ್ ನಾಗ್ ಪ್ಯಾರಾ-ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮಹಿಳಾ ಡಬಲ್ಸ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1379 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ (ಶೀತಲ್: 704, ಪಾಯಲ್: 675) ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ ಈಗ ಐದನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್ ನಡುವಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನ ವಿಜೇತರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:15ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪ್ಯಾರಾ-ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮಹಿಳಾ ಡಬಲ್ಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇತರ ಆಟಗಾರರ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಸಿಂಗಾಪುರದ ನೂರ್ ಸಯಾಹಿದಾ ಅಲಿಮ್ 683 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಚೀನಾದ ಕ್ಸುಯೆಕ್ವಿಂಗ್ ಕ್ಸು 680 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಜೋಮಾ ಅಖ್ತರ್ 676 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮಣಿಸಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಭಾರತ; ಸರಣಿ ಕೈವಶ!