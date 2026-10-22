ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಗೇಮ್ಸ್: ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದು ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಶೀತಲ್ ದೇವಿ, ತೋಮನ್ ಕುಮಾರ್
ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಗೇಮ್ಸ್ ಮಿಶ್ರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆರ್ಚರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಶೀತಲ್ ದೇವಿ ಮತ್ತು ತೋಮನ್ ಕುಮಾರ್ ಜೋಡಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 22, 2026 at 11:56 AM IST
Asian Para Games Archery: ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಗೇಮ್ಸ್ನ 4ನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಭಾರತದ ಖಾತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್ಚರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಮಿಶ್ರ ತಂಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಶೀತಲ್ ದೇವಿ (Sheetal Devi) ಮತ್ತು ತೋಮನ್ ಕುಮಾರ್ (Toman Kumar) ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಆರ್ಚರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಮೊದಲ ಪದಕ ಇದಾಗಿದೆ.
ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜೋಡಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಟಿಯೋಡೋರಾ ಆಡಿ ಆಯುಡಿಯಾ ಫೆರೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆನ್ ಸ್ವಗುಮಿಲಾಂಗ್ ಅವರನ್ನು 151-148 ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿತು. ಅಂತಿಮ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜೋಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಬಹುಪಾಲು ಸಮಯ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಮೂರು ಅಂಕಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ASIAN PARA GAMES: 1ST ARCHERY GOLD FOR INDIA! Sheetal Devi & Toman Kumar win 🥇 in Compound Mixed team event. Beat Indonesian pair 151-148 in Final. #AsianParaGames2026— India_AllSports (@India_AllSports) October 22, 2026
ಹೀಗಿತ್ತು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ
ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮಧ್ಯೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಶೀತಲ್ ಮತ್ತು ತೋಮನ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜೋಡಿ 38 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರೆ, ಫೆರೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆನ್ ಸ್ವಗುಮಿಲಾಂಗ್ 37 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಭಾರತ 1 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶೀತಲ್- ತೋಮನ್ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರು, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 77-73 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು.
ಮೂರನೇ ಸುತ್ತನ್ನು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಒಂದು ಅಂಕದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಭಾರತ ಮೂರು ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. 4ನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ತಲಾ 38 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದವು. ಭಾರತದ ಹಿಂದಿನ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ 151-148 ಅಂತರದಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ವಶ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ
ಶೀತಲ್ ಮತ್ತು ತೋಮನ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 1,402 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಎರಡು ಅಂಕಗಳಿಂದ ಮುರಿದರು.
STORY | Sheetal-Toman pair strikes gold; Swati creates history with India's first W1 medal Sheetal Devi and Toman Kumar struck gold with a commanding display in the compound mixed team event, while Swati Chaudhary scripted history by winning India's first ever W1 medal with her women's individual silver at the Asian Para Games' archery competition in Nagoya on Thursday. Sheetal and Toman's top finish was India's first gold in archery at the ongoing Games, following a silver in the women's compound doubles event, in which the armless Sheetal partnered quadruple amputee Payal Nag. Thursday's gold was Sheetal's second successive in mixed team, having won the title alongside Rakesh Kumar on her Games debut at the 2023 Hangzhou edition. The reigning world champions in their respective individual categories, Sheetal and Toman produced an improved show in the final to defeat Indonesia's Teodora Audi Ayudia Ferelly and Ken Swagumilang 151-148. The top seeds, who shattered the world record in qualification by two points, edged ahead 38-37 in the opening end before extending their advantage to 77-73 in the second, dropping just one point. The Indonesians clawed back by a point in the third end, but the Indians retained a three-point cushion. Both pairs scored 38 in the final end, but India sealed the gold thanks to their established lead. READ: https://t.co/J3uR0I0BRF— Press Trust of India (@PTI_News) October 22, 2026
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಶೀತಲ್ ಮತ್ತು ತೋಮನ್ ಅವರು ಚೈನೀಸ್ ತೈಪೆಯ ಯುನ್-ಸಿಯೆನ್ ಲಿ ಮತ್ತು ಚುನ್-ಕೈ ಯಾಂಗ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 142-141 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಮಿಸ್ ಪಂದ್ಯವೂ ಅತ್ಯಂತ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತವು 112-103 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತೋಮನ್ ಒಂದು ಶಾಟ್ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿಯು ಸತತ ಮೂರು ಬಾರಿ '10' ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸೆಮಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಯಿತು.
India climbs to 4th Place in Medal Tally at Asian Para Games 2026! 🔥🔥🔥 16 GOLD 🏅 22 SILVER 🥈 33 BRONZE 🥉 Total Medals - 71 https://t.co/U94XxhBlF4— The Khel India (@TheKhelIndia) October 22, 2026
ಭಾರತದ ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಎರಡನೇ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ F54 ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಾ ರಾಜ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 16 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳ, ಜೊತೆಗೆ 22 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 33 ಕಂಚಿನ ಸಮೇತ ಒಟ್ಟು 71 ಪದಕಗಳನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಭಾರತವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 118 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 253 ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಚೀನಾ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
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