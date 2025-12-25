"ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು"; ಶಶಿ ತರೂರ್
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಸದ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
Published : December 25, 2025 at 3:48 PM IST
Vaibhav suryavanshi: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಶಶಿ ತರೂರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯನ್ನು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯನ್ನು ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಸೆನ್ಸೇಶನ್ ವೈಭವ್ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದೇಶೀಯ ಲೀಗ್ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲೂ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬುಧವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 84 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 190ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ 10 ರನ್ಗಳಿಂದ ದ್ವಿಶತಕ ವಂಚಿತರಾದರು. ಅವರ ಈ ಸೂಪರ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಸಹ ವೈಭವ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರನ್ನು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
The last time a fourteen year old showed such prodigious cricketing talent, it was Sachin Tendulkar — and we all know what became of him. What are waiting for? VaibhavSuryavanshi for India!@imAagarkar @GautamGambhir @bcci @sachin_rt https://t.co/BK9iKqBGV2— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) December 24, 2025
ವೈಭವ್ ಅವರಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆದಾರ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ನಂತರ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದರು ಎಂಬುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇದೀಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸರದಿ" ಎಂದು ಶಶಿ ತರೂರ್ ‘X’ ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬುಧವಾರ ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು, 18 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದವು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವಾದವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ vs ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಪಂದ್ಯವು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿತ್ತು. ಬಿಹಾರ ಪರ ಮೂವರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು, ಇದರಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 84 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 15 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 16 ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸಹಯಾದಿಂದ 190 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೇ, ನಾಯಕ ಸಕಿಬುಲ್ ಗನಿ 40 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 128 ರನ್ಗಳ ಅಜೇಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು.
ಆಯುಷ್ ಲೋಹರುಕ 56 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 116 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಿಹಾರ ತಂಡ ನಿಗದಿತ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಯ 574 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ನಂತರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ 42.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 177 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬಿಹಾರ 397 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಅಂತರದಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
Bihar shows a fabulous batting performance in #VijayHazareTrophy ,— SPORTS WorldZ 🏏 (@Cricket_World45) December 25, 2025
Scored massive 574 runs against Arunachal Pradesh.
Vaibhav Suryavanshi : 190 (84)
Sakibul Gani : 128* (40)
Ayush : 116 (56)
Piyush : 77 (66)
A truly historic feat by Bihar! 🥶pic.twitter.com/RWLTlbDyXH
ಬಿಹಾರ ತಂಡವು 574 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಪುರುಷರ ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಈ ಹಿಂದೆ 2022-23 ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ತಂಡವು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ವಿರುದ್ಧ 2 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 506 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Year Ender 2025: ಈ ವರ್ಷ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು