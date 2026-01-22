ETV Bharat / sports

ಪ್ರಧಾನಿ ಬಳಿಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸ ಎಂದರೆ ಅದು ಕೋಚ್​ ಗಂಭೀರ್​ ಅವರದ್ದು: ಶಶಿ ತರೂರ್​ ಗುಣಗಾನ

ಪ್ರಧಾನಿ ಬಳಿಕ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸ ಎಂದರೆ ಅದು ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಚ್​​ ಗೌತಮ್​ ಗಂಭೀರ್ ಅವರದ್ದು ಎಂದು ಶಶಿ ತರೂರ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಗೌತಮ್​ ಗಂಭೀರ್​ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಶಶಿ ತರೂರ್​
ಗೌತಮ್​ ಗಂಭೀರ್​ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಶಶಿ ತರೂರ್​ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 22, 2026 at 2:02 PM IST

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರನ್ನು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸ ಎಂದರೆ ಅದು ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಚ್​ ಗೌತಮ್​ ಗಂಭೀರ್ ಅವರದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಸೋತಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಗಂಭೀರ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಅವರ ಹೊಗಳಿಕೆ ಗಂಭೀರ್​ ಅವರಿಗೆ​ ಕೊಂಚ ಸಮಧಾನವನ್ನು ತಂದಿದೆ.

ನಿನ್ನೆ ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಟಿ-20ಐ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ತಿರುವನಂತಪುರಂನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಸಂಸದ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕೋಚ್​ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಫೋಟೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಪ್ರಧಾನಿ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಹುದ್ದೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಗಂಭೀರ್​ ಅವರದ್ದಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಶಾಂತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಗಂಭೀರ್​ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಆನಂಧಿಸಿದೆ. ಅವರ ಶಾಂತ ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಗೌತಮ್​ ಗಂಭೀರ್​, "ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಡಾ. ಶಶಿ ತರೂರ್! ಎಲ್ಲ ಗೊಂದಲುಗಳು ಶಾಂತವಾದಾಗ, ಕೋಚ್‌ ಅಧಿಕಾರದ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕತೆ ಏನು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ" ಆದರೆ, ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಗಂಭೀರ್ ರೀ ಟ್ವೀಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗಂಭೀರ್​ ವಿರುದ್ಧ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಆಕ್ರೋಶ: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 37 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ತವರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ನಂತರ, ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಇಂದೋರ್‌ನ ಹೋಳ್ಕರ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿರದ ಭಾರತ ಕಿವೀಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸೋಲಿನ ರುಚಿ ಕಂಡಿತು. ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದ್ದರು.

ಇದಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ಮತ್ತು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ವ್ಯಕ್ತವಾದವು. ಕಿವೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದು ಎರಡನೇ ತವರು ಸರಣಿ ಸೋಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, 2024ರಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಭಾರತವನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 3-0 ಅಂತರದಿಂದ ವೈಟ್‌ವಾಶ್ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭ: ಕಿವೀಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಭಾರತ ಇದೀಗ ಟಿ20ಐ ಸರಣಿ ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಬುಧವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿತು. ವಿದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಭಾರತ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 238 ರನ್​ಗಳ ಬೃಹತ್​ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು.

ತಂಡದ ಪರ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ ಅತ್ಯಕರ್ಷಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆಡಿದರು. ಅವರು 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 8 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ 84 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿದರು. ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್​ ಸಹ 44 ರನ್​ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಬೃಹತ್​ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ್ ಪರ ಗ್ಲೆನ್​ ಫಿಲಿಪ್ಸ್​ (78) ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರೇ, ಮಾರ್ಕ್​ ಚಾಪ್​ಮನ್​ 39ರನ್​ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಆದರೂ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲುವಿಗೆ ಇದು ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಿವೀಸ್​ ಪಡೆ 48 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ 2ನೇ ಪಂದ್ಯ ರಾಯ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

