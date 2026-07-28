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ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ: ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದು ಕೊಟ್ಟ ಶರ್ಮಿಳಾ ಧಂಕರ್; ಕನ್ನಡತಿ ಶಿಲ್ಪಾಗೆ ಕಂಚು

ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್‌ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಶರ್ಮಿಳಾ ಧಂಕರ್ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.

ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್‌ ಗೇಮ್ಸ್‌ 2026: ಪ್ಯಾರಾಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್‌ ಶಾಟ್‌ಪುಟ್‌ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಚು ಗೆದ್ದ ಶಿಲ್ಪ ಶೈಲ(ಎಡ) ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಶರ್ಮಿಳಾ ಧಂಕರ್
ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್‌ ಗೇಮ್ಸ್‌ 2026: ಪ್ಯಾರಾಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್‌ ಶಾಟ್‌ಪುಟ್‌ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಚು ಗೆದ್ದ ಕನ್ನಡತಿ ಶಿಲ್ಪ ಶೈಲ(ಎಡ) ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಶರ್ಮಿಳಾ ಧಂಕರ್ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 28, 2026 at 7:22 AM IST

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Updated : July 28, 2026 at 7:35 AM IST

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ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ: ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಭಾರತ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಜಯಿಸಿತು. ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಶರ್ಮಿಳಾ ಧಂಕರ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಮಹಿಳೆಯರ ಶಾಟ್‌ಪುಟ್ ಎಫ್ 57 ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಕೊರಳಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು.

40 ವರ್ಷದ ಶರ್ಮಿಳಾ 9.81 ಮೀಟರ್ ಶಾಟ್‌ಪುಟ್ ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.

ಕನ್ನಡತಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೈಲಾ ಅವರಿಗೆ ಕಂಚು: ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನಂತರ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೈಲಾ ಅವರಿಗೆ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಶೈಲಾ 7.26 ಮೀಟರ್ ಶಾಟ್‌ಪುಟ್ ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ನೈಜೀರಿಯಾದ ಯುಚಾರಿಯಾ ಇಯಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ಅವರ ಏಕೈಕ ಮಾನ್ಯ ಅಂಕವನ್ನು ಫೌಲ್ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶೈಲಾ ಅವರಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕಂಚಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು.

ಎರಡು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಿದ್ದಾಗ ಶರ್ಮಿಳಾ ಎಡಗಾಲಿಗೆ ಪೋಲಿಯೊ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಫಝಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. 2022ರ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು.

ಸೋಮವಾರ ಭಾರತದ ಪದಕ ಬೇಟೆ: ಪ್ಯಾರಾಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೈಜಂಪ್ ಸರ್ವೇಶ್ ಕುಶಾರೆ ಮತ್ತು ವೇಟ್‌ಲಿಫ್ಟರ್‌ಗಳಾದ ವಲ್ಲೂರಿ ಅಜಯ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಯಾದವ್ ಅವರು ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ, ಶರ್ಮಿಳಾ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರ ಪದಕಗಳೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 5 ಪದಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿತು.

ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ 8ನೇ ಸ್ಥಾನ: ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್‌ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಈವರೆಗೆ 2 ಚಿನ್ನ, 5 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 3 ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ 8ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

26 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, 8 ಮತ್ತು 7 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ISSF ವಿಶ್ವಕಪ್​: ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಿಟ್ಟ ಇಶಾ ಸಿಂಗ್​, ಮನು ಭಾಕರ್​ಗೆ ಕಂಚು!!

Last Updated : July 28, 2026 at 7:35 AM IST

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