Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / sports

ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ ಮುಂಬೈಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ ಎಂಟ್ರಿ: ಸಚಿನ್ ಮಗನಿಗೆ ಮಂಡೆಬಿಸಿ

ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್​ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಮುಂಬರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.

ಅರ್ಜುನ್​ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್​
ಅರ್ಜುನ್​ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್​ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 14, 2025 at 11:28 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್​ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಮುಂಬರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. 18ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್‌ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ ಇವರನ್ನು ಮುಂಬೈ 2 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಬೈ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಹಿವಾಟು: ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರನ್ನು ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, 2017ರಲ್ಲಿ ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆ ಸೂಪರ್‌ಜೈಂಟ್ ಶಾರ್ದೂಲ್​ ಅವರನ್ನು ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲೆವೆನ್ ಪಂಜಾಬ್ (ಈಗ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್)ನಿಂದ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ನಂತರ, 2023ರ ಸೀಸನ್‌ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ನಿಂದ ಖರೀದಿಸಿತು. ಎರಡೂ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಗದು ವ್ಯವಹಾರಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಮುಂಬೈ ಅವರನ್ನು ಮರಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಿದೆ.

2010ರಿಂದ 12ರ ವರೆಗೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಶಾರ್ದೂಲ್​, ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಇದುವರೆಗೆ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ 105 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದು 9.40ರ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ 107 ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಐಪಿಎಲ್ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ, "ಎರಡು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಅವರನ್ನು ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ 18ನೇ ಸೀಸನ್‌ಗೆ ಗಾಯಗೊಂಡು ಆಟಗಾರನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ₹2 ಕೋಟಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅದೇ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕಳೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೆರಿಬಿಯನ್​ ಹಿಟ್ಟರ್​ ಶೆರ್ಫಾನ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಅವರನ್ನು ₹2.6 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 13 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಅವರು 32.33ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 291 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್​ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಲೆಗೆ ಟ್ರೇಡ್​ ಮಾಡಿ ರುದರ್​ಫೋರ್ಡ್​ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಕರೆ ತಂದಿದೆ.

ಮಿನಿ ಹರಾಜು ಯಾವಾಗ?: 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಇಂಡಿಯನ್​ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಲೀಗ್​ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಈ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಆಟಗಾರರ ಮಿನಿ ಹರಾಜು ಈ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ತಾವು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಆಟಗಾರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 15ರೊಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮಿನಿ ಹರಾಜು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ.

ಅರ್ಜುನ್​ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್​ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಾ?: ಮುಂಬೈ ತಂಡವು ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಶಾರ್ದುಲ್ ಅವರನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ವರದಿಗಳು ಇದ್ದವು. ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ್ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆಯೇ? ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡ್​ ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮುಂಬೈ ಅರ್ಜುನ್​ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅರ್ಜುನ್​ ಬೇರೊಂದು ತಂಡದ ಪರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IND vs SA, ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್​: ಮತ್ತೆ ಟಾಸ್​ ಸೋತ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ಗಿಲ್

TAGGED:

SHARDUL THAKUR IPL 2026
MUMBAI INDIANS
IPL 2026 MINI AUCTION
ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್
SHARDUL THAKUR

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಚಂಪಾಷಷ್ಠಿ: ಕುಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ನ.14 ರಿಂದ ಡಿ.02ರವರೆಗೆ ಸರ್ಪಸಂಸ್ಕಾರ ಸೇರಿ ಈ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ!

ಚಿತ್ತಾಪುರದಲ್ಲಿ ನ.16ರಂದು RSS ಪಥಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ

11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ದಿನ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಹಿಟ್​ಮ್ಯಾನ್​

2 ಟನ್​ ತೂಕ, ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆ!; ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೊದಲ ಆಲ್ -ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮಾಸೆರಾಟಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.