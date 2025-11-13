ETV Bharat / sports

KKR ತಂಡದ ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಮಾಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್​ ನೇಮಕ

ಶೇನ್​ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್​
ಶೇನ್​ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್​ (IANS)
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಆರ್​ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಶೇನ್ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ 2026ಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್‌ ತಂಡ ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ. ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ನ ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದರು.

ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ನಾಯರ್ ಅವರನ್ನು ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಪಂಡಿತ್ ಬದಲಿಗೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನಾಯರ್ ಈಗ ಕೆಕೆಆರ್‌ಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

'ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಶೇನ್ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್‌ನ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. "ಶೇನ್ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಕೆಕೆಆರ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ನಾವು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇವೆ. ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ತರಬೇತುದಾರನಾಗಿ ಅವರ ಅನುಭವವು ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಟಿ-20 ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ನಾವು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಸಿಇಒ ವೆಂಕಿ ಮೈಸೂರು ಹೇಳಿದರು.

"ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್‌ನಂತಹ ಐಕಾನಿಕ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಭಾಗವಾಗುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಕೆಕೆಆರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಕೋಚಿಂಗ್ ಗುಂಪು ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಾನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಶೇನ್ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಹೇಳಿದರು. ಶೇನ್ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ 2007 ಮತ್ತು 2015 ರಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು 59 ಟೆಸ್ಟ್, 190 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು 58 ಟಿ20ಐಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶೇನ್ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಅವರ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ: 12 ವರ್ಷಗಳನ್ನು (2008-2020) ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು 145 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ, 3,874 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 92 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದು, ನಾಲ್ಕು ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 21 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಂಡಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2008 ರಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್, ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ನಂತಹ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಆಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ದಿನ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಹಿಟ್​ಮ್ಯಾನ್​

