ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ₹450 ಕೋಟಿ!!

ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್​ ತಂಡ ಮಾರಾಟವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ದಿವಂಗತ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಶೇನ್​ ​ವಾರ್ನ್​ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಸಿಗಲಿದೆ. ​

Published : March 26, 2026 at 1:15 PM IST

ಇಂಡಿಯನ್​ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಲೀಗ್​ (ಐಪಿಎಲ್​)19ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದ್ದು ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್​ಸಿಬಿ) ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್​ ತಂಡಗಳು ಹೊಸ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿವೆ.

ಆರ್​ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಬಿರ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್, ಟೈಮ್ಸ್​ ಆಫ್​ ಇಂಡಿಯಾ, ಬೊಲ್ಟ್​ ವೆಂಚರ್ಸ್​, ಬ್ಲಾಕ್​ ಸ್ಟೋನ್​ ಒಕ್ಕೂಟ 16,500 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್​ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಸಹ 15,300 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್​ ತಂಡ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ದಿವಂಗತ ಸ್ಪಿನ್ ದಂತಕಥೆ ಶೇನ್ ವಾರ್ನ್ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಲಾಭವಾಗಿದೆ. ಅವರು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಯು ಈಗ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ₹460 ಕೋಟಿ ರೂ ಲಾಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ಪಾಲಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾರ್ನ್​ ಒಪ್ಪಂದ: ಫ್ರಾಂಚೈಸ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿ, ವಾರ್ನ್ ತಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಷರತ್ತನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರು. ಈ ಷರತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಫ್ರಾಂಚೈಸ್‌ಗಾಗಿ ಆಡಿದ ಪ್ರತಿ ಋತುವಿಗೂ, ವಾರ್ನ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿ 0.75 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಪಾಲನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ವಾರ್ನ್ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವರು ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ವಾರ್ನ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಸಿಗಲಿದೆ. ವಾರ್ನ್ 2022ರಲ್ಲಿ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಲೀಕತ್ವವು ತಂಡವನ್ನು ಸುಮಾರು ₹15,300 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ (2008) ವಾರ್ನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದರು.

ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್: 2026 ರ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನ, ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಮಂಡಳಿಯು ಸುಮಾರು ₹1,600 ಕೋಟಿ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಹೊಸ ಮಾಲೀಕರು ಖರೀದಿ ಮೌಲ್ಯದ 5 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸುಮಾರು ₹15,300 ಕೋಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ₹16,706 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ನಂತರ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅನುಮೋದನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆರ್​ಸಿಬಿ ಮಾರಾಟವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಮನವಿ!!

