ವೇಗದ ದ್ವಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಪಾಕ್ ಬ್ಯಾಟರ್; 33 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗದ ದ್ವಿಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಾಕ್ ಬ್ಯಾಟರ್, ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಮಾಮ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 30, 2025 at 1:27 PM IST
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾಯಕ ಶಾನ್ ಮಸೂದ್ 177 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ದ್ವಿಶತಕ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಸೂದ್ 1992ರಲ್ಲಿ ಇಂಜಮಾಮ್-ಉಲ್-ಹಕ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ದಾಖಲೆ, ಮತ್ತು 2006ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಪ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಆರಂಭಿಕ ದಿನದಂದು ಸಹರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸುಯಿ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪರ ಆಡುವಾಗ ಮಸೂದ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು.
ಇಂಜಮಾಮ್ ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್: ಪಾಕ್ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಇಂಜಮಾಮ್ ಉಲ್ ಹಕ್ 1992ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ 188 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ ಗಳಿಸಿ ವೇಗದ ದ್ವಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮಸೂದ್ 177 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ ಬಾರಿಸಿ 3 ದಶಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು.
ಸೆಹ್ವಾಗ್ ದಾಖಲೆ ಬ್ರೇಕ್: ಮಸೂದ್ ಇಂಜಮಾಮ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗದ ದ್ವಿಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಭಾರತೀಯ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, 2006ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಲಾಹೋರ್ನ ಗಡಾಫಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಕೇವಲ 182 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಹ್ವಾಗ್ 254 ರನ್ಗಳ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ್ದರು.
Shan Masood smashed a double-century off 177 balls today — the fastest by a Pakistani in First-Class cricket! 🔥— Abdul Rehman Yaseen (@Aryaseen5911) December 28, 2025
Fastest Double Centuries by Pakistanis in First-Class Cricket:
177 balls – Shan Masood (2025)
188 balls – Inzamam-ul-Haq (1992)
199 balls – Mohammad Ikhlaq (2024) pic.twitter.com/a8YeAx5lG2
ಇದು ಈ ವರ್ಷ ಮಸೂದ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ದ್ವಿಶತಕವಾಗಿದೆ. ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅವರು ಅಬೋಟಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಕರಾಚಿ ಬ್ಲೂಸ್ ಪರ 250 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಮಸೂದ್ ಈಗ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ದ್ವಿಶತಕಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ದ್ವಿಶತಕದ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಶಫಿಯುಲ್ಲಾ ಶಿನ್ವಾರಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ, ಅವರು 89 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ್ದರು.
ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಈ ವರ್ಷ 25 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 71.1ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 1,564 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 10 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 39.70 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 397 ರನ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕ ಮತ್ತು ಮೂರು ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್: ಪಂದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವುದಾದರೇ, ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಮಸೂದ್ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು, 185 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 18 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 212 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಇವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದಾಗಿ ಮೊದಲ ದಿನದ ಆಟದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, SNGPL 82.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 460 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಒಮೈರ್ ಬಿನ್ ಯೂಸುಫ್ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಸೇರಿತ್ತು.
