ಟೆಸ್ಟ್​, ಟಿ20ಐ ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹಿಂಪಡೆದ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್​!

ಶಕಿಬ್​ ಅಲ್​ ಹಸನ್​
ಶಕಿಬ್​ ಅಲ್​ ಹಸನ್​ (AFP)
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಶಕೀಬ್ ಅಲ್ ಹಸನ್ ತಮ್ಮ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟಿ20ಐ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಮರಳುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಐಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ಅನುಭವಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿರಲಿಲ್ಲ.

ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, 'ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಸ್ವರೂಪಗಳಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮುಂದೆ ಏಕದಿನ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟಿ20ಐ ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಿ ನಂತರ ನಾನು ಈ ಸ್ವರೂಪಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಬಿಯರ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿಕೆಟ್' ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಕೀಬ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ ತಾವು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಇನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ತವರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಆಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದೆ ಕಾರಣ. ಅಲ್ಲದೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ನಾನು ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಫಿಟ್ ಆಗಿಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಶಕೀಬ್ ಅಲ್ ಹಸನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 5 ರಂದು ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ ಸರ್ಕಾರ ಪತನಗೊಂಡ ನಂತರ, ಮೇ 2024 ರಿಂದ ಶಕೀಬ್​ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಲ್ಲ. ಶಕೀಬ್ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವರ ಅವಾಮಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಉರುಳಿದಾಗ, ಶಕೀಬ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮಾವಾಗಿ ಶಕೀಬ್ ತಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಶಕೀಬ್ 18 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪರ ಎಷ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ?

38 ವರ್ಷದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಶಕೀಬ್ ಅಲ್ ಹಸನ್ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪರ 71 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 4,609 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 246 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, 247 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 7,570 ರನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 317 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 129 ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2,551 ರನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 149 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶಕೀಬ್ 2006 ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಅವರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2024ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪರ ಟೆಸ್ಟ್​ ಆಡಿದ್ದರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

