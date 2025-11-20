ETV Bharat / sports

ರೋಹಿತ್​, ಕೊಹ್ಲಿ, ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್​ಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಹೋಪ್​!

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾಹಿ ಹೋಪ್​
ಶಾಹಿ ಹೋಪ್​ (IANS)
Published : November 20, 2025 at 10:01 AM IST

ಟೆಸ್ಟ್​, ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಸರಣಿಗಾಗಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​​ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ತಂಡ ಟಿ20 ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಎರಡೂ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಕೈಚೆಲ್ಲಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು 3-1 ಅಂತದಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​, ಇದೀಗ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕೈಚೆಲ್ಲಿದೆ.

ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವನ್ನು 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಸರಣಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಿವೀಸ್ ತಂಡವು 2-0 ಅಂತರದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಮಳೆಯ ಅಡ್ಡಿಯಿಂದಾಗಿ 34 ಓವರ್​ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಶಾಹಿ ಹೋಪ್​ ನೇತೃತ್ವದ ಕೆರೆಬಿಯನ್​ ಪಡೆ, 34 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 247 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ತಂಡದ ಪರ ನಾಯಕ ಶಾಹಿ ಹೋಪ್​ (109 ರನ್) ಶತಕದಾಟವಾಡಿದರು. ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.

ನಂತರ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಕಿವೀಸ್​ ಸೈನ್ಯ, ಡೆವೋನ್ ಕಾನ್ವೆ (90), ರಚಿನ್​ ರವೀಂದ್ರ (56) ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಲದಿಂದ 5 ವಿಕೆಟ್​ಗಳೆದುಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಒಂದೆಡೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೂ, ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ನಾಯಕ ಶೈ ಹೋಪ್‌ಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ಸ್ಮರಣೀಯವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು. ಅವರು ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸಹ ಇದುವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಹೋಪ್ ಪಾತ್ರರಾದರು.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಶೈ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲಾ ಪೂರ್ಣ ಸದಸ್ಯ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲಾ 11 ಪೂರ್ಣ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶತಕಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಭಾರತ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಐರ್ಲೆಂಡ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಪ್ ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೋಪ್​ ಯಾವ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಎಷ್ಟು ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ?

ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ 4 ಶತಕ (41 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ)

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 4 ಶತಕ (57 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ)

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ 3 ಶತಕ (31 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ)

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ 2 ಶತಕ (23 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ)

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ 2 ಶತಕ (29 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ)

ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ 1 ಶತಕ (7 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ)

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ 1 ಶತಕ (10 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ)

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ 1 ಶತಕ (12 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ)

ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 1 ಶತಕ (13 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ)

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 1 ಶತಕ (19 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ)

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 1 ಶತಕ (24 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ)

ಇದಲ್ಲದೇ ಶೈ ಹೋಪ್ ತಮ್ಮ 19ನೇ ಏಕದಿನ ಶತಕದೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಮತ್ತು ಲಾರಾ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದರು. ಹೋಪ್ ಕೇವಲ 142 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 6,000 ಏಕದಿನ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದರು, ಇದು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್‌ನ ಎರಡನೇ ಅತಿ ವೇಗದ 6,000 ಏಕದಿನ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು. 141 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ದಂತಕಥೆ ವಿವಿಯನ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗಿಂತ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೋಪ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 155 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಬ್ರಿಯಾನ್ ಲಾರಾ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.

ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಪರ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ 6000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ

ವಿವ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ - 141

ಶೈ ಹೋಪ್ - 142

ಬ್ರಿಯಾನ್ ಲಾರಾ - 155

ಡೆಸ್ಮಂಡ್ ಹೇನ್ಸ್ - 162

ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ - 166

