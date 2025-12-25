ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ 10 ದಾಖಲೆಗಳು ಧೂಳೀಪಟ
ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಬುಧವಾರ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.
Published : December 25, 2025 at 10:44 AM IST
Vijay Hazare Trophy Record: 2025-26ರ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಬುಧವಾರದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 38 ತಂಡಗಳು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗಿವೆ. ಮೊದಲ ದಿನವೇ 32 ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ 16 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿವೆ ಮತ್ತು ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.
ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಒಡಿಶಾದ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಸಮಲ್ ದ್ವಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರೇ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ದಾಖಲೆಯ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬಿಹಾರ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ 574 ರನ್ ಗಳಿಸಿ, ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಬಿಹಾರ ಪರ ಮೂವರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ 10 ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳು ಯಾವವು ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
1. ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಸಮಲ್: ಒಡಿಶಾದ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಸಮಲ್ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರುದ್ಧ ದ್ವಿಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು 169 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 212 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾ ಪರ ದ್ವಿಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅವರ ತಂಡ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋತಿತು.
2. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ವಿಶೇಷ ದಾಖಲೆ: ಮುಂಬೈ ಆಟಗಾರ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಸಿಕ್ಕಿಂ ವಿರುದ್ಧ 155 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. 94 ಎಸೆತಗಳ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂಬತ್ತು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು 18 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ರೋಹಿತ್ ಪಾತ್ರರಾದರು. ರೋಹಿತ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 38 ವರ್ಷ 238 ದಿನಗಳು. 39 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಬಂಗಾಳದ ಅನುಸ್ತಪ್ ಮಜುಂದಾರ್ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
3. ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ವಿರಾಟ್: ದೆಹಲಿಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ವಿರುದ್ಧ 101 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 131 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಅವರು ಒಂದು ರನ್ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಪುರುಷರ ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 16,000 ರನ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಕೊಹ್ಲಿ 330 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದರು, 391 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 16,000 ರನ್ಗಳಿಸಿದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು.
4. ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು: ಬಿಹಾರ ತಂಡವು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ 397 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇದು ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು. 2022-23ರಲ್ಲಿ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ 435 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿರುವ ತಮಿಳುನಾಡು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
5. ಸಕಿಬುಲ್ ವೇಗದ ಶತಕ: ಬಿಹಾರ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸಕಿಬುಲ್ ಗನಿ 32 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು, ಇದು ಪುರುಷರ ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯನೊಬ್ಬ ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಶತಕವಾಗಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ವಿರುದ್ಧ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಅನ್ಮೋಲ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಕಿಬುಲ್ ಮುರಿದರು.
6. ಒಂದೆ ತಂಡದ ಪರ ಮೂವರ ಶತಕ: ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತಂಡದ ಪರ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಬಿಹಾರ ತಂಡದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ನಾಯಕ ಸಕಿಬುಲ್ ಗನಿ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ ಆನಂದ್ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಮೂವರೂ 50 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದು ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ.
7. ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್: ಬಿಹಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ವಿರುದ್ಧ 574 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು, ಇದು ಪುರುಷರ ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. 2022-23ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು 506 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಈದಾಖಲೆ ಮುರಿದಿದೆ.
8. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ದಾಖಲೆ: ಕೇವಲ 84 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 190 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, 10 ರನ್ಗಳಿಂದ ದ್ವಿಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ವೈಭವ್ 59 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 150 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 150 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.
9. ಬಂಗಾಳದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು: ಬಂಗಾಳ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ವಿದರ್ಭ 382 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಬಂಗಾಳ ಶಹಬಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ (71), ಅಭಿಮನ್ಯು ಈಶ್ವರನ್ (71), ಮತ್ತು ಸುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ (68) ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. 383ರನ್ ಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಬಂಗಾಳ 3 ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಂದ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು, ಇದು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ.
10. ಒಂದೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್: ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ ತಂಡ 574 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಒಟ್ಟು 38 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ದಾಖಲಾದವು ಇದು ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಾಗಿವೆ. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 15 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರೆ, ಸಕಿಬುಲ್ ಗನಿ 12 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು.
