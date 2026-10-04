7 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳು ಕೈತಪ್ಪಿದರೂ 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಭಾರತ: 2022 ಮತ್ತು 2026ರ ಸಾಧನೆಯ ಹೋಲಿಕೆ
ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ 28.6%ರಷ್ಟು ಪದಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕುಸ್ತಿಯಂತಹ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟವು.
Published : October 4, 2026 at 4:45 PM IST
ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಭಿಯಾನವು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇಂದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪುರುಷರ ಹಾಕಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಲೇಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ 5-1 ಅಂತರದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ಪದಕವಾದ 'ಚಿನ್ನ'ವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದು ಭಾರತದ 21ನೇ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 85ನೇ ಪದಕವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿತು.
ಹಾಂಗ್ಝೌನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ 2022ರ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು 28 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 107 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು.
2026ರ ನಗೋಯಾ(ಜಪಾನ್) ಗೇಮ್ಸ್ಗೆ ಮುನ್ನ, ಭಾರತೀಯ ತಂಡವು ಹಾಂಗ್ಝೌ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವೂ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ 28.6%ರಷ್ಟು ಪದಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕುಸ್ತಿಯಂತಹ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟವು.
ಭಾರತವು 21 ಚಿನ್ನ, 27 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 37 ಕಂಚು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 85 ಪದಕಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡವು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಏಳು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ತಂಡವು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಗಿಂತ ನಾಲ್ಕು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪಡೆಯಿತು. ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ತಂಡವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪದಕವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಂತರ ಟೆನಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪದಕ ಲಭಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಕೆಲವು ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೂ, ಇತರ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಿದವು. ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡವು 44 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ಗಾಲ್ಫ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಣವಿ ಅರಸ್ 24 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗಾಲ್ಫ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಮಹಿಳೆಯರ 60 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ, ಭಾರತವು ಮಿಶ್ರ ಸಮರ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ (MMA) ತನ್ನ ಮೊದಲ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು.
ಮೂವರು ಬಾಕ್ಸರ್ಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ: ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸೆಣಸಾಡುವ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಮೂವರು ಭಾರತೀಯರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಇದು 2022ರ ಆವೃತ್ತಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆಗ ಭಾರತವು ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಜಯಿಸಿತ್ತು. ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಐದು ಪದಕಗಳಿದ್ದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಈ ಬಾರಿ ಒಟ್ಟು ಆರು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ.
ಅಂಕುಶ್ ಪಂಘಾಲ್, ಲವ್ಲಿನಾ ಬೊರ್ಗೊಹೈನ್ ಮತ್ತು ಪರ್ವೀನ್ ಹೂಡಾ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ಕಪಿಲ್ ಪೋಖರಿಯಾ, ನರೇಂದರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.
ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತರು:
|Athlete
|Edition
|Event
|Padam Bahadur Mall
|1962 Jakarta
|Men's Lightweight
|Hawa Singh
|1966 Bangkok
|Men's Heavyweight
|Hawa Singh
|1970 Bangkok
|Men's Heavyweight
|Kaur Singh
|1982 New Delhi
|Men's Heavyweight
|Dingko Singh
|1998 Bangkok
|Men's Bantamweight
|Vikas Krishan Yadav
|2010 Guangzhou
|Men's Lightweight
|Vijender Singh
|2010 Guangzhou
|Men's Middleweight
|Mary Kom
|2014 Incheon
|Women's Flyweight
|Amit Panghal
|2018 Jakarta-Palembang
|Men's Light Flyweight
|Lovlina Borgohain
|2026 Aichi-Nagoya
|Women's Middleweight
|Parveen Hooda
|2026 Aichi-Nagoya
|Women's 65kg
|Ankush Panghal
|2026 Aichi-Nagoya
|Men's 80kg
ಒಟ್ಟು ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆ:
ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (6) ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿಯಿತು. ಆದರೆ, ಜಪಾನ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ಭಾರತವು, ಹ್ಯಾಂಗ್ಝೌನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸುಜೀತ್ ಕಲ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಅಮನ್ ಸೆಹ್ರಾವತ್ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುಜೀತ್ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರು.
ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕುಸ್ತಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳು:
|Athlete
|Edition
|Event
|Maruti Mane
|1962 Jakarta
|Men's Freestyle 97 kg
|Ganpat Andalkar
|1962 Jakarta
|Men's Greco-Roman +97 kg
|Malwa Singh
|1962 Jakarta
|Men's Greco-Roman 52 kg
|Chandgi Ram
|1970 Bangkok
|Men's Freestyle 100 kg
|Rajinder Singh
|1978
|Men's Freestyle 74 kg
|Satpal Singh
|1982 New Delhi
|Men's Freestyle 100 kg
|Kartar Singh
|1986
|Men's Freestyle 100 kg
|Yogeshwar Dutt
|2014 Incheon
|Men's Freestyle 65 kg
|Bajrang Punia
|2018 Jakarta-Palembang
|Men's Freestyle 65 kg
|Vinesh Phogat
|2018 Jakarta-Palembang
|Women's Freestyle 50 kg
|Sujeet Kalkal
|2026 Aichi-Nagoya
|Men's Freestyle 65 kg
|Aman Sehrawat
|2026 Aichi-Nagoya
|Men's Freestyle 57 kg
ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆ(ಆರ್ಚರಿ)ಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗದ ಫಲಿತಾಂಶ:
ಭಾರತದ ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕುಂಕುಮ್ ಮೋಹೋದ್ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. 17 ವರ್ಷದ ಇವರು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ತಂಡವನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಭಾರತವು ಮಹಿಳೆಯರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ತಂಡದ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ:
ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದವು.
ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳು:
|Archer
|Edition
|Event
|Abhishek Verma, Sandeep Kumar, and Rajat Chauhan
|2014 Incheon
|Men's Compound Team
|Jyothi Surekha Vennam, Aditi Gopichand Swami, and Parneet Kaur
|2022 Hangzhou
|Women's Compound Team
|Ojas Pravin Deotale, Abhishek Verma, and Prathamesh Jawkar
|2022 Hangzhou
|Men's Compound Team
|Jyothi Surekha Vennam and Ojas Pravin Deotale
|2022 Hangzhou
|Compound Mixed Team
|Jyothi Surekha Vennam
|2022 Hangzhou
|Women's Compound Individual
|Ojas Pravin Deotale
|2022 Hangzhou
|Men's Compound Individual
|Jyothi Surekha Vennam, Prithika Pradeep, and Chikitha Taniparthi
|2026 Aichi-Nagoya
|Women's Compound Team
|Chikitha Taniparthi and Sahil Jadhav
|2026 Aichi-Nagoya
|Mixed Compound Team
|Sahil Jadhav, Ganesh Mani Ratnam Thirumuru, and Kushal Dalal
|2026 Aichi-Nagoya
|Men's Compound Team
|Ankita Bhakat, Kumkum Mohod, and Kirti Sharma
|2026 Aichi-Nagoya
|Women's Recurve Team
|Kumkum Mohod
|2026 Aichi-Nagoya
|Women's Individual Recurve
ಹಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಿನ್ನ:
ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರ ತಂಡವು ಮಲೇಷ್ಯಾವನ್ನು 5-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ತನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾವನ್ನು 1-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಭಾರತವು 44 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು, ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ 2028 ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಪುರುಷರ ತಂಡವೂ ಸಹ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರ ಹಾಕಿ ತಂಡದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳು - 1966, 1998, 2014, 2022, 2026
ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳು - 1982, 2026
ಗಾಲ್ಫ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ: ಗಾಲ್ಫ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವಿ ಅರಸ್ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾದರು. ಅಲ್ಲದೆ, 2002ರ ನಂತರ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಲ್ಫ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾದರು.
ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಏಳು ಪದಕಗಳು: ಈ ಬಾರಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರದರ್ಶನವು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ, ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 22ರಿಂದ 15ಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಿತು. ಹಿಂದಿನ ಬಾರಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡವು ಏಳು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ರೈಫಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೂ, 'ಟ್ರಾಪ್' (Trap) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ತೋರಿತು. ನೀರು ಧಾಂಡಾ ಅವರು ಮಹಿಳಾ ಟ್ರಾಪ್ (ವೈಯಕ್ತಿಕ) ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರ ಟ್ರಾಪ್ ತಂಡದ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು.
ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳು:
|Shooter
|Edition
|Event
|Randhir Singh
|1978 Bangkok
|Men's Trap (Individual)
|Jaspal Rana
|1994 Hiroshima
|Men's 25m Center Fire Pistol (Individual)
|Jaspal Rana
|2006 Doha
|Men's 25m Center Fire Pistol (Individual)
|Jaspal Rana
|2006 Doha
|Men's 25m Standard Pistol (Individual)
|Ronjan Sodhi
|2010 Guangzhou
|Men's Double Trap (Individual)
|Jitu Rai
|2014 Incheon
|Men's 50m Pistol (Individual)
|Saurabh Chaudhary
|2018 Jakarta-Palembang
|Men's 10m Air Pistol (Individual)
|Rahi Sarnobat
|2018 Jakarta-Palembang
|Women's 25m Pistol (Individual)
|Palak Gulia
|2022 Hangzhou
|Women's 10m Air Pistol (Individual)
|Sift Kaur Samra
|2022 Hangzhou
|Women's 50m Rifle 3 Positions (Individual)
|Divyansh Singh Panwar, Rudrankksh Patil, Aishwary Pratap Singh Tomar
|2022 Hangzhou
|Men's 10m Air Rifle (Team)
|Arjun Singh Cheema, Shiva Narwal, Sarabjot Singh
|2022 Hangzhou
|Men's 10m Air Pistol (Team)
|Manu Bhaker, Esha Singh, Rhythm Sangwan
|2022 Hangzhou
|Women's 25m Pistol (Team)
|Akhil Sheoran, Swapnil Suresh Kushale, Aishwary Pratap Singh Tomar
|2022 Hangzhou
|Men's 50m Rifle 3 Positions (Team
|Kynan Chenai, Zoravar Singh Sandhu, Prithviraj Tondaiman
|2022 Hangzhou
|Men's Trap (Team)
|Neeru Dhanda
|2026 Aichi-Nagoya
|Women's Trap (Individual)
|Kamaljeet & Suruchi Singh
|2026 Aichi-Nagoya
|Mixed Team 10m Air Pistol
|Kynan Chenai & Neeru Dhanda
|2026 Aichi-Nagoya
|Mixed Trap Team
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 5 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳ ನಷ್ಟ:
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪದಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟು ಐದು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದವು. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಆರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ವಿತ್ಯಾ ರಾಮರಾಜ್, ಪರುಲ್ ಚೌಧರಿ ಮತ್ತು ದೇವ್ ಮೀನಾ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದರು.
ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ನಲ್ಲಿ 2014ರ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪದಕವಿಲ್ಲ:
ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ತಂಡವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪದಕವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಶಕ್ತವಾಯಿತು. ಪುರುಷರ ತಂಡವು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. 2014ರ ನಂತರ ಭಾರತವು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪದಕವನ್ನು ಗೆಲ್ಲದಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಪಿ.ವಿ.ಸಿಂಧು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಪದಕವಿಲ್ಲದೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು, ಹಾಗೆಯೇ ಸಾತ್ವಿಕ್ಸಾಯಿರಾಜ್ ರಂಕಿರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೋಡಿಯೂ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲಲಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಸಾತ್ವಿಕ್ಸಾಯಿರಾಜ್ ರಂಕಿರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೋಡಿಯು 2022ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
40 ವರ್ಷಗಳ ಟೆನಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೈತಪ್ಪಿದ ಪದಕ:
ಕ್ವಾರ್ಟರ್-ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಿತ್ ನಾಗಲ್ ಸೋತ ನಂತರ, ಭಾರತವು 40 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಟೆನಿಸ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಒಂದೂ ಪದಕವಿಲ್ಲದೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿತು. ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪದಕ ಲಭಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಟೆನಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳು:
|Shooter
|Edition
|Event
|Leander Paes & Gaurav Natekar
|1994 Hiroshima
|Men's Doubles
|Leander Paes & Mahesh Bhupathi
|2002 Busan
|Men's Doubles
|Leander Paes & Sania Mirza
|2006 Doha
|Mixed Doubles
|Somdev Devvarman
|2010 Guangzhou
|Men's Singles
|Somdev Devvarman & Sanam Singh
|2010 Guangzhou
|Men's Doubles
|Sania Mirza & Saketh Myneni
|2014 Incheon
|Mixed Doubles
|Rohan Bopanna & Divij Sharan
|2018 Jakarta-Palembang
|Men's Doubles
|Rohan Bopanna & Rutuja Bhosale
|2022 Hangzhou
|Mixed Doubles
ಸ್ಕ್ವ್ಯಾಷ್ನಲ್ಲಿ ಕೈತಪ್ಪಿದ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳು:
ಸ್ಕ್ವ್ಯಾಷ್ನಲ್ಲಿ ಕೈತಪ್ಪಿದ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳು: ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯಂತೆಯೇ ಭಾರತವು ಈ ಬಾರಿಯೂ ಒಟ್ಟು 5 ಸ್ಕ್ವ್ಯಾಷ್ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಹ್ಯಾಂಗ್ಝೌ 2022ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ ಭಾರತ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎರಡು ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್: ಪುರುಷರ ಹಾಕಿ ತಂಡದಿಂದ 'ಚಿನ್ನ'ದಂತ ಆಟ, ಭಾರತಕ್ಕೆ 21ನೇ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ