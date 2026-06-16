ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ಗೆ ಸೆರೆನಾ!!
ಟೆನಿಸ್ ತಾರೆ ಸೆರೆನಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮರಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 16, 2026 at 5:34 PM IST
ಟೆನಿಸ್ ತಾರೆ ಸೆರೆನಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮರಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. 44 ವರ್ಷದ ಅಮೇರಿಕನ್ ತಾರೆ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ವೀನಸ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಹಿಳಾ ಡಬಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಡಬಲ್ಸ್ ಗಾಗಿ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದ ಜೋಡಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಯೋಜಕರು ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಸಹೋದರಿಯರ ಹೆಸರು ಸಹ ಸೇರಿದೆ.
ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ಗೆ
ಸೆರೆನಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2022 ರ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರು. ಆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೂರು ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಜ್ಲಾ ಟೊಮ್ಲ್ಜಾನೋವಿಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ, ಸೆರೆನಾ 2026ರ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪುನರಾಗಮನವು ಟೆನಿಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
Back together, at Wimbledon 💚💜— Wimbledon (@Wimbledon) June 16, 2026
Serena and Venus Williams will compete in the Ladies’ Doubles at The Championships 2026 pic.twitter.com/xrOV0yeBCJ
ವೀನಸ್-ಸೆರೆನಾ ಜೋಡಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು
ಮಹಿಳಾ ಟೆನಿಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವೀನಸ್ ಮತ್ತು ಸೆರೆನಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಹೋದರಿಯರು ಹಲವಾರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಡಬಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನೂ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಡುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಟೆನಿಸ್ಗೆ ಮರಳಿ ಸೆರೆನಾ
ಸೆರೆನಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಟೆನಿಸ್ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿ, ಯುವ ಕೆನಡಾದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಎಂಬೊಕೊ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡಬಲ್ಸ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಅದ್ಭುತ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಜೊತೆಯಾಟವು ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಎಂಬೊಕೊ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡರು.
The initial wild cards have been announced for The Championships 2026— Wimbledon (@Wimbledon) June 16, 2026
The remaining wild cards will be announced in due course ➡️ https://t.co/FQhp4UGi7P pic.twitter.com/rDqYYe9eUO
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸೆರೆನಾ ಅವರ ಮರಳುವಿಕೆಯು ದೊಡ್ಡ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ, ವಿಂಬಲ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2026ರ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಯುವ ತಾರೆಯರು ಹಾಗೂ ಅನುಭವಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗುವ ಜೋಡಿ ಸೆರೆನಾ ಮತ್ತು ವೀನಸ್ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಟೆನಿಸ್ನ ಇಬ್ಬರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಮರಳುವಿಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಮಹಿಳಾ ಡಬಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ರೋಚಕಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
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