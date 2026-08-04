ಸಿನ್ಸಿನಾಟಿ ಓಪನ್ ಡಬಲ್ಸ್ಗೆ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡೆದ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಸಹೋದರಿಯರು
ಸೆರೆನಾ ಮತ್ತು ವೀನಸ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಸಹೋದರಿಯರು 2026ರ ಸಿನ್ಸಿನಾಟಿ ಓಪನ್ ಮಹಿಳಾ ಡಬಲ್ಸ್ಗಾಗಿ ವೈಲ್ಡ್ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 4, 2026 at 5:37 PM IST
ಸೆರೆನಾ ಮತ್ತು ವೀನಸ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಸಹೋದರಿಯರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಸಿನ್ಸಿನಾಟಿ ಓಪನ್ ಮಹಿಳಾ ಡಬಲ್ಸ್ಗಾಗಿ ಈ ಜೋಡಿಗೆ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 2022ರ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಸಹೋದರಿಯರು ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನ್ಸಿನಾಟಿ ಓಪನ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೆನಿಸ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಓಹಿಯೋದ ಸಿನ್ಸಿನಾಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 1899 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಪ್ರಮುಖ ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ ಸಿನ್ಸಿನಾಟಿ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ಸರಣಿ ಆಗಸ್ಟ್ 11 ರಿಂದ 23 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರರು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಬಾರಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಿನ್ಸಿನಾಟಿ ಓಪನ್ ಸರಣಿಯ ಡಬಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಾದ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಸಹೋದರಿಯರು ಮತ್ತೆ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
Venus. Serena. Back in Cincy. 👊— Cincinnati Open (@CincyTennis) August 3, 2026
The Williams sisters are officially set to reunite for doubles at the 2026 Cincy Open ‼️#CincyTennis pic.twitter.com/3s4y8AwyIP
ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಸುತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವೇಳೆ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಸೆರೆನಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಸಹೋದರಿಯರು ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಡಬಲ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬೇಕಾಯಿತು.
ಇದೀಗ ಸೆರೆನಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರ ಗಾಯದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಮುಖವಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಸಿನ್ಸಿನಾಟಿ ಓಪನ್ ಸರಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟೆನಿಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಸಹೋದರಿಯರು ಸಿನ್ಸಿನಾಟಿ ಓಪನ್ ಡಬಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.
ಟೆನಿಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ 14 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಡಬಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು 3 ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೆದ್ದಿರುವ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಸಹೋದರಿಯರ ಈ ಪುನರಾಗಮನವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಟೆನಿಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ 46 ವರ್ಷದ ವೀನಸ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ಗೆ ಸರಣಿಯ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ವೈಲ್ಡ್ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ, ವೀನಸ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಬಲ್ಸ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನಸ್ತಾಸಿಯಾ ಪೊಟಪೋವಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು ಮತ್ತು ಡಯಾನಾ ಶ್ನೈಡರ್ ಡಬಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
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