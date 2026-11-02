"ಕಿವೀಸ್ ಸರಣಿಗೆ ಭುವಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು"; ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್
ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿಸುವ ಕುರಿತಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 2, 2026 at 11:16 AM IST
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅಂತಿಮ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಸೋತಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಶೆ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಜಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರಣಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನವು ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿತು. ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಆಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರುವ ಇರ್ಫಾನ್, ಬದಲಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಏಕದಿನ (ODI) ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
🔴PLAYING BHUVNESHWAR KUMAR WAS BIG MISTAKE FOR SELECTORS🤯 🎙️: Irfan Pathan believes selecting Bhuvi for the NZ T20I series was a mistake. He feels India could have used this opportunity to give young pacers valuable international experience. https://t.co/WTEgiDyg0X— Sam (@cricsam02) November 2, 2026
"ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಅವರನ್ನು ಆಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ನುರಿತ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ಬೌಲರ್ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರವಿರುವಾಗ, ಈ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಭುವಿ ಅವರನ್ನು 50 ಓವರ್ಗಳ ಮಾದರಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿತ್ತು," ಎಂದು ಪಠಾಣ್ ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಭುವಿ ಕಳಪೆಯಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸರಣಿ ಕೂಡಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಏನು ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಪವರ್ಪ್ಲೇಯ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೂ, ನಂತರದ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬೌಲರ್ಗೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವರ ಕೌಶಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಲ್ಲ. ಈ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಅವರನ್ನು ಮರಳಿ ಕರೆತರುವ ಬದಲು, ಮಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ ಅವರಂತಹ ಯುವ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವಾಗಿತ್ತು," ಎಂದು ಪಠಾಣ್ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
🚨Picking Bhuvneshwar Kumar for the New Zealand series was their biggest mistake - Irfan Pathan slams selectors for including veteran pacer🤯 Irfan Pathan said :🗣️ "We played some great cricket on this New Zealand tour. But there were some questions as well, we lost the last two matches, and were not good enough. I think selectors made the biggest mistake by including Bhuvneshwar Kumar in the T20I team. I know he is a great bowler, and has served Indian cricket for so long. I mean, we have an ODI WC coming up, and T20 WC is very far away. What was the need to go with him at this point? It was a questionable decision by the management".— Akshat (@Cricketmythos) November 1, 2026
ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಭುವಿ: ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ, ಹಿರಿಯ ವೇಗಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರ ಈ ಮರಳುವಿಕೆ ಅಷ್ಟೇನೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು 180 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಎಕಾನಮಿ ರೇಟ್ 11.25 ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಮಾತ್ರ ಶಕ್ತರಾದರು.
ಟಿ20 ಸರಣಿ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಭಾರತ 3-2 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯ ನಂತರ ಆಡಿದ ಕೊನೆಯ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತ್ತು. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೌಲರ್ಗಳು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೊನೆಯ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ಗಳ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ತಂಡವನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿತು.
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