ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಪ್ರವೇಶ; ಹೀಗಿರಲಿದೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದು ಇದೀಗ ಅದರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Published : January 24, 2026 at 5:09 PM IST|
Updated : January 24, 2026 at 5:32 PM IST
ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಟಿ20 ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಐಸಿಸಿ) ಬಾಂಗ್ಲಾ ಬದಲಿಗೆ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಐಸಿಸಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪಿಟಿಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಇಟಲಿಯಂತಹ ತಂಡಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನ ನಂತರ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ₹9.20 ಕೋಟಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ಅವರನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದ ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದವು. ಇದರ ನಂತರ, ಬಿಸಿಸಿಐ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮಂಡಳಿ ಕೋಪಗೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿತು.
ಬಿಸಿಬಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಐಸಿಸಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ತನ್ನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅಥವಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಟಗಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಾದಿಸಿತ್ತು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಐಸಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸೇರಿ ಯಾವುದೇ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಭದ್ರತಾ ಬೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ತನ್ನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಆಡಬೇಕು ಬಾಂಗ್ಲಾಗೆ ಐಸಿಸಿ ಸೂಚಿಸಿತು. "ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಆಟಗಾರರ ಭದ್ರತಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಆಟಗಾರರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಾಧ್ಯಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಭದ್ರತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಭದ್ರತಾ ಬೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೇ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಐಸಿಸಿಯ ನಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವುದರಿಂದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು.
ಆದರೂ ಮಣಿಯದ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಾವೂ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿತು. ಇದೀಗ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಬದಲಿಗೆ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು
- ಫೆಬ್ರವರಿ 07 - ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ vs ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ , ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ.
- ಫೆಬ್ರವರಿ 09 - ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ vs ಇಟಲಿ, ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ.
- ಫೆಬ್ರವರಿ 14 - ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ.
- ಫೆಬ್ರವರಿ 17 - ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ vs ನೇಪಾಳ, ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಮುಂಬೈ.