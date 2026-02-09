ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್: ಇಟಲಿ ಮಣಿಸಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ 7ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ 73 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
Published : February 9, 2026 at 3:39 PM IST|
Updated : February 9, 2026 at 3:52 PM IST
SCO vs ITA Match Highlights: ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಗೆಲುವಿನ ಖಾತೆ ತೆರೆದಿದೆ. ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಇಂದು ಇಟಲಿ ವಿರುದ್ಧ 73 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜ್ ಮುನ್ಸೆ ಮತ್ತು ಮೈಕೆಲ್ ಲೀಸ್ಕ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದರು. ಮುನ್ಸೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರೇ, ಲೀಸ್ಕ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು.
ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಇಟಲಿ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ನ ಓಪನರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಜಾರ್ಜ್ ಮುನ್ಸೆ (84) ಮತ್ತು ಮೈಕೆಲ್ ಜಾನ್ಸ್ (37) ಬಲವಾದ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು 126 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ಆಡಿದರು. ಬ್ರೆಂಡನ್ ಮೆಕ್ಕಲಮ್ (41) ಸಹ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ಇಡೀ ತಂಡ 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 207 ರನ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.
A blistering half-century from George Munsey has powered Scotland to a flying start against Italy 💪— ICC (@ICC) February 9, 2026
It is one of the @mariottbonvoy Milestones of the tournament
pic.twitter.com/cdmrcAVs4T
ಇನ್ನು ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಇಟಲಿ ಕೇವಲ 134 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಎರಡು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತು, ಆದರೆ, ಇಟಲಿ 0 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಆಫ್-ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಲೀಸ್ಕ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. 17 ರನ್ಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಇಟಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪಡೆಯನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದರು.
ಇಟಲಿ ಪರ ಬೆನ್ ಮಾನೆಟ್ಟಿ (52) ಮತ್ತು ಹ್ಯಾರಿ ಮಾನೆಟ್ಟಿ (37) ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 73 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು, ಆದರೆ ಅದು ಪಂದ್ಯದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ತಂಡದ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಚೇಸಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಇಟಲಿ ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಪಡೆಯಿತು. ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಲೀಸ್ಕ್ ಜೊತೆಗೆ, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ಮಾರ್ಕ್ ವ್ಯಾಟ್ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
A brilliant half-century from Benjamin Manenti has kept Italy in the hunt in Kolkata 👊— ICC (@ICC) February 9, 2026
It one of the @mariottbonvoy Milestones of the tournament.
pic.twitter.com/n40oFRhlpl
ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರವೊಂದು 200 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ತಲುಪಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು ಬಾರಿ ಆಗಿದೆ.
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ತಂಡಗಳು ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೊತ್ತ
- 207/4 – ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ vs ಇಟಲಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, 2026 (ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್)
- 197/3 – ಅಮೆರಿಕ vs ಕೆನಡಾ, ಡಲ್ಲಾಸ್, 2024 (ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್)
- 194/5 – ಕೆನಡಾ vs ಯುಎಸ್ಎ, ಡಲ್ಲಾಸ್, 2024 (ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್)
- 193/4 – ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ vs ಐರ್ಲೆಂಡ್, ಸಿಲ್ಹೆಟ್, 2014 (2ನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್)
- 189/4 – ಐರ್ಲೆಂಡ್ vs ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಸಿಲ್ಹೆಟ್, 2014 (ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್)
ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಮುನ್ಸೆ, ಜಾನ್ಸ್: ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾದ ಜಾರ್ಜ್ ಮುನ್ಸೆ ಮತ್ತು ಮೈಕೆಲ್ ಜೋನ್ಸ್ ದಾಖಲೆಯ 126 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮುನ್ಸೆ 84 ಮತ್ತು ಜೋನ್ಸ್ 37 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, 2021ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಓಮನ್ನ ಜತಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಕಿಬ್ ಇಲ್ಯಾಸ್ 131 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು.
