ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ಗೆ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡ ಪ್ರಕಟ; 38 ವರ್ಷದ ಪ್ಲೇಯರ್​ಗೆ ನಾಯಕಪಟ್ಟ

ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನಡೆಯಲಿರುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ಗಾಗಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ.

ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡ
ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡ (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 27, 2026 at 1:03 PM IST

2 Min Read
2026ರ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ಗಾಗಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್​ ತನ್ನ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಬದಲಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅವಕಾಶದೊಂದಿಗೆ, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಎದುರುನೋಡುತ್ತಿದೆ.

ಏತನ್ಮದ್ಯೆ, 38 ವರ್ಷದ ಅನುಭವಿ ರಿಚಿ ಬೆರಿಂಗ್ಟನ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವವು ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಪ್ರಯಾಣ ಮೀಸಲು ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೂವರು ಪ್ರಯಾಣೇತರ ಮೀಸಲು ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇರಲಿದೆ.

ಸಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್: ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಇಟಲಿ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದಂತಹ ತಂಡಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರವೇ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್‌ ತನ್ನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ. ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ರಂದು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ. ನಂತರ ಫೆ.9 ರಂದು ಇಟಲಿ ಮತ್ತು ಫೆ.14 ರಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಮೂರೂ ಪಂದ್ಯಗಳು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಕೊನೆಯ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯವು ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ರಂದು ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.

ಬಾಂಗ್ಲಾ ಬದಲಿಗೆ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್​ಗೆ ಅವಕಾಶ: ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ಆಟಗಾರರ ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ವಿನಂತಿಸಿತು, ಆದರೆ ಐಸಿಸಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಬೇಡಿಕೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿತು. ನಂತರ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಿತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್‌ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರವೇಶದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ತಂಡ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ಗೆ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ: ರಿಚಿ ಬೆರಿಂಗ್ಟನ್ (ನಾಯಕ), ಟಾಮ್ ಬ್ರೂಸ್, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಕ್ರಾಸ್, ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಕ್ಯೂರಿ, ಆಲಿವರ್ ಡೇವಿಡ್ಸನ್, ಕ್ರಿಸ್ ಗ್ರೀವ್ಸ್, ಜೈನುಲ್ಲಾ ಇಹ್ಸಾನ್, ಮೈಕೆಲ್ ಜೋನ್ಸ್, ಮೈಕೆಲ್ ಲೀಸ್ಕ್, ಫಿನ್ಲೆ ಮೆಕ್‌ಕ್ರೀತ್, ಬ್ರಾಂಡನ್ ಮೆಕ್‌ಮುಲ್ಲನ್, ಜಾರ್ಜ್ ಮುನ್ಸೆ, ಸಫ್ಯಾನ್ ಶರೀಫ್, ಮಾರ್ಕ್ ವ್ಯಾಟ್, ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ವೀಲ್.

ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್​ ಮೀಸಲು ಆಟಗಾರರು: ಜಾಸ್ಪರ್ ಡೇವಿಡ್ಸನ್, ಜ್ಯಾಕ್ ಜಾರ್ವಿಸ್.

ನಾನ್​-ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್​ ಮೀಸಲು ಆಟಗಾರರು: ಮೆಕೆಂಜಿ ಜೋನ್ಸ್, ಕ್ರಿಸ್ ಮೆಕ್‌ಬ್ರೈಡ್, ಚಾರ್ಲಿ ಟಿಯರ್.

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್​ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು

  • ಫೆಬ್ರವರಿ 07 - ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್​ vs ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ.
  • ಫೆಬ್ರವರಿ 09 - ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್​ vs ಇಟಲಿ, ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ.
  • ಫೆಬ್ರವರಿ 14 - ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್​ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ.
  • ಫೆಬ್ರವರಿ 17 - ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್​ vs ನೇಪಾಳ, ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಮುಂಬೈ.

