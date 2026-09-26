ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2026: 44 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಬರ್ವಾಲ್
ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಸಾವನ್ ಬರ್ವಾಲ್ 44 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 26, 2026 at 4:07 PM IST
ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಮತ್ತು ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಸಾವನ್ ಬರ್ವಾಲ್ ಅವರು 44 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಪುರುಷರ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ, ಸಾವನ್ ಅವರು 2 ಗಂಟೆ, 11 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತು 37 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸಾಧನೆಯು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪದಕ ಬರಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದೆ.
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದವರಾದ 28 ವರ್ಷದ ಸಾವನ್ ಬರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಓಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು 35 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಹಂತದವರೆಗೂ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಂತಿಮ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ವೇಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಬೇಕಾಯಿತು.
A new National Record and a historic Silver for India! 🥈🔥— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 26, 2026
44 years later, Sawan Barwal puts India back on the Men's Marathon podium at the Asian Games with a sensational 𝟐:𝟏𝟏:𝟑𝟕 finish! 💪
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ಜಪಾನ್ನ ಇಚಿತಕ ಯಮಶಿತಾ ಅವರು 2 ಗಂಟೆ, 10 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತು 49 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಗಮನಾರ್ಹವೆಂದರೆ, ಸಾವನ್ ಕೇವಲ 48 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಚೀನಾದ ಪೆಯಿಯು ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.
ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ. ಭಾರತವು ಈ ಹಿಂದೆ 1951ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ನಂತರ, 1982ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡೆದಾಗ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ, 44 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಸಾವನ್ ವಿದೇಶಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ 2:11:37 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ, ಸಾವನ್ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅನ್ನು 2:11:58 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಟಗಾರ ಶಿವನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ (2:12:00 ಗಂಟೆಗಳು) ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅವರು ತಮ್ಮದೆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಶುಭಹಾರೈಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ
ಬರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಶುಭಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. 44 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಮತ್ತೆ ಪದಕ ಗೆದ್ದು ಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಪುರುಷರ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿರುವ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಸಾವನ್ ಬರ್ವಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆಯು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದೆ. ಅವರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಶುಭಹಾರೈಕೆಗಳು ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಕ್ರೀಡಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಬರ್ವಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
Indian Army scripts history as India is back to the Asian Games marathon podium after a wait of 44 years!— Rajnath Singh (@rajnathsingh) September 26, 2026
A big congratulations to Havildar Sawan Barwal on his remarkable Silver Medal in the Men’s Marathon at the #AsianGames2026. His success has delighted the entire nation.… pic.twitter.com/ncrG8J1Psf
ಭಾರತದ ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 27ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ
ಮೂರು ಚಿನ್ನ, 11 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 13 ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ, 2026ರ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 27ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 12ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಈವೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಪುರುಷರ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡವು ಸಹ ಚಿನ್ನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತ ಇರಾನ್ ಪುರುಷರ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯ ಇಂದೇ ನಡೆಯಲಿದೆ.
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