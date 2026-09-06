ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ಚೀನಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಸಾತ್ವಿಕ್-ಚಿರಾಗ್!!
ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ ಜೋಡಿ ಸಾತ್ವಿಕ್ಸಾಯಿರಾಜ್ ರಾಂಕಿರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ಚೀನಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 6, 2026 at 5:07 PM IST
ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ ಜೋಡಿ ಸಾತ್ವಿಕ್ಸಾಯಿರಾಜ್ ರಾಂಕಿರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಚೀನಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ 750 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ ಮೂರು ಗೇಮ್ಸ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಹೆ ಜಿ ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರೆನ್ ಕ್ಸಿಯಾಂಗ್ ಯು ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿತು. ಸಾತ್ವಿಕ್ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 11-21, 21-13, 21-17 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕಳೆದ ಎರಡು ಫೈನಲ್ಗಳ ಸೋಲಿನ ಬಳಿಕ ಕೊನೆಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾತ್ವಿಕ್ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಅವರಿಗೆ ಚೀನಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಸವಾಲಿನ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ 2023 ಮತ್ತು 2025 ರಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿತ್ತು, ಆದರೆ ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಗೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅವರು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ತವರಿನ ಚೀನಾ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ ಅದ್ಭುತ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಚೀನಾ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಈ ಗೆಲುವು ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ.
SATWIK & CHIRAG CREATES HISTORY! 🤯— The Khel India (@TheKhelIndia) September 6, 2026
- First Indian Players to win the China Masters
WELL DONE BOYS!!!! 💪🔥
[🎥 - @BadmintonMedia1 ] pic.twitter.com/DHrGiWLApF
ಮೊದಲ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ
ಚೀನಾದ ಹೆ ಜಿ ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರೆನ್ ಕ್ಸಿಯಾಂಗ್ ಯು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಮೊದಲ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ್-ಚಿರಾಗ್ ಜೋಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ ಚೀನಾ ಜೋಡಿ 21-11 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಟವನ್ನು ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಸಾತ್ವಿಕ್ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಉತ್ತಮ ಸಮನ್ವಯದೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಿ ಚೀನಾ ಜೋಡಿಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದರು. ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಅವರು ಎರಡನೇ ಗೇಮ್ಸ್ 21-13 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು 1-1 ರಿಂದ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದರು.
ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಗೇಮ್ಸ್ ಭಾರಿ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಸಾತ್ವಿಕ್ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಗೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನು 21-17 ರಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ, ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ ಚೀನಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.
LI-NING China Masters 2026— BWFScore (@BWFScore) September 6, 2026
MD - Final
🇮🇳Satwiksairaj RANKIREDDY🏅
11 21 21 🇮🇳Chirag SHETTY🏅
🇨🇳HE Ji Ting
21 13 17 🇨🇳REN Xiang Yu
🕚 in 70 minutes
ಸೆಮಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಜೋಡಿ ಮಣಿಸಿದ ಸಾತ್ವಿಕ್-ಚಿರಾಗ್!
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ 5ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಜೋಡಿ ನೂರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜ್ರಿನ್ ಮತ್ತು ಟಾನ್ ವೀ ಕಿಯೊಂಗ್ (29ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕ) ಅವರನ್ನು 21-15, 18-21, 21-11 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಣಿಸಿದರು. ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಿನ್ನಡೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಬಲವಾದ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
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