ಸಿಂಗಾಪುರ ಓಪನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸಾತ್ವಿಕ್-ಚಿರಾಗ್ ಜೋಡಿ
ಸಿಂಗಾಪುರ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್ 750 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಡಬಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಸಾಯಿರಾಜ್ ರಾಂಕಿರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 31, 2026 at 5:45 PM IST
ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಸಾಯಿರಾಜ್ ರಾಂಕಿರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿಂಗಾಪುರ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್ 750 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಫಜ್ರ್ ಅಲ್ಬಿಯನ್ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶೋಹಿಫುಲ್ ಫಿಕ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು.
ಈ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಜೋಡಿಗಳು ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಸತತವಾಗಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದವು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಜೋಡಿ, ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 21-18 ರಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ನಂತರ ಅದ್ಭುತ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 21-17 ರಿಂದ ಗೆದ್ದು ಮಿಂಚಿತು.
👑 THE SMASHBROS REIGN SINGAPORE 🇮🇳— BAI Media (@BAI_Media) May 31, 2026
Pure power, ultimate grit, and a historic finish! Satwiksairaj Rankireddy and Chirag Shetty are your KFF Singapore Badminton Open 2026 MD Champions, conquering a 73-minute thriller against Indonesia's Fajar Alfian and Muhammad Shohibul Fikri…
ವಿಜೇತರನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಪಂದ್ಯವು ಮೂರನೇ ಸೆಟ್ಗೆ ಹೋಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ, ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಾತ್ವಿಕ್-ಚಿರಾಗ್ ಜೋಡಿ, ಸತತ ಮೊದಲ ಕೆಲವು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಜೋಡಿಯೂ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಸಾತ್ವಿಕ್-ಚಿರಾಗ್ ಜೋಡಿ 21-16 ಅಂತರದಿಂದ ಸೆಟ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸಾತ್ವಿಕ್-ಚಿರಾಗ್ ಜೋಡಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಜೋಡಿಯನ್ನು 18-21, 21-17, 21-16 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಸಿಂಗಾಪುರ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ ಜೋಡಿ ಸಾತ್ವಿಕ್ಸಾಯಿರಾಜ್ ರಾಂಕಿರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿಂಗಾಪುರ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಿಂದಿನ ಸಿಂಗಾಪುರ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ, ಸಾತ್ವಿಕ್ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದರು ಆದರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿಗೆ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಜೋಡಿಯಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕಿಮ್ ವಾನ್ ಹೋ ಮತ್ತು ಸಿಯೊ ಸೆಯುಂಗ್ ಜೇ ಅವರನ್ನು ನೇರ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿರಾಗ್ ಮತ್ತು ಸಾತ್ವಿಕ್ ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 21-19 ರಿಂದ ಗೆದ್ದು 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಅಗ್ರ ಜೋಡಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 14-11 ರಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು, ಆದರೆ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 21-18 ರಿಂದ ಗೆದ್ದು ಫೈನಲ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದರು.
