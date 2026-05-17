ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಓಪನ್; ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ ಸಾತ್ವಿಕ್-ಚಿರಾಗ್
ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್ 500 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ನ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ್ಸಾಯಿರಾಜ್-ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೋಡಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.
Published : May 17, 2026 at 4:43 PM IST
ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್ 500 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ನ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ್ಸಾಯಿರಾಜ್-ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೋಡಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಡೇನಿಯಲ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಮತ್ತು ಲಿಯೋ ಕಾರ್ನಾಂಡೋ ವಿರುದ್ಧ 12-21, 23-25 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು ರನ್ನರ್ ಅಪ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿತು.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, 2019 ಮತ್ತು 2024ರ ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಸಾತ್ವಿಕ್-ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೋಡಿ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅದೇ ಪುನರಾವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಂದ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಸತತ ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡರು.
55 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಚಿರಾಗ್ ಆರಂಭಿಕ ಸರ್ವ್ನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿದರು, ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಜೋಡಿ ಬೇಗನೆ 4-1 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ಲಿಯೋ ಮತ್ತು ಡೇನಿಯಲ್ ಅವರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ಗಳು ಮತ್ತು ನೆಟ್ ಬಳಿಯ ಚುರುಕಾದ ಆಟದ ಮುಂದೆ ಪುಟಿದೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಜೋಡಿ ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 21-12 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
Podium ganda putra Thailand Open 2026.— BADMINTON INDONESIA (@INABadminton) May 17, 2026
🥇: Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin 🇮🇩
🥈: Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty 🇮🇳
Bagi Leo, ini merupakan gelar keduanya di tempat yang sama tahun ini setelah sebelumnya juga menjadi juara di Thailand Masters lalu. Sementara bagi… pic.twitter.com/pM9BhtsP5A
ಎರಡನೇ ಸೆಟ್: ಮೊದಲ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತ ನಂತರ, ಸಾತ್ವಿಕ್ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ನೆಟ್ ಪ್ಲೇ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ 7-5ರಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಂತರ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಸ್ಕೋರ್ 14-14 ರಿಂದ 19-19ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿತು. ಸತತ ಐದು ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ 25-23 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು.
ಸಾತ್ವಿಕ್ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಅವರ ಈ ಋತುವಿನ ಮೊದಲ ಫೈನಲ್ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಸಾತ್ವಿಕ್ ಭುಜದ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಂತರ ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಅವರ ಮೂರನೇ ಫೈನಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ 2019 ಮತ್ತು 2024 ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿತ್ತು.
ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಜೋಡಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು: ಲಿಯೋ ಕಾರ್ನಾಂಡೊ ಮತ್ತು ಡೇನಿಯಲ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಜೋಡಿಗೆ ಈ ಗೆಲುವು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಡೇನಿಯಲ್ ಗಂಭೀರ ಮೊಣಕಾಲು ಗಾಯ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಿದರು. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಜೋಡಿ ಸಾತ್ವಿಕ್-ಚಿರಾಗ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ 4-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದರೂ, ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಅವರ ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ ವಿಶ್ವದ ಬಲಿಷ್ಠ ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಚ್ಚರಿ! ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ; ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ನಾಯಕ ಪಟ್ಟ