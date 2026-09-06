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ಚೀನಾ ಮಾಸ್ಟಾರ್ಸ್ 750 ಫೈನಲ್​: ಇಂದು ಸಾತ್ವಿಕ್​-ಚಿರಾಗ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೋಡಿ ಯಾರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ?

ಚೀನಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಸರಣಿ 750 ಟೂರ್ನಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ್‌ಸಾಯಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೋಡಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಫೈನಲ್​ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾತ್ವಿಕ್‌ಸಾಯಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ಸಾತ್ವಿಕ್‌ಸಾಯಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 6, 2026 at 12:10 PM IST

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ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದ ಸಾತ್ವಿಕ್‌ಸಾಯಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೋಡಿ ಇದೀಗ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲುವಿನಿಂದ ಕೇವಲ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚೀನಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಸರಣಿ 750 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವದ 5 ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಜೋಡಿ ನೂರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜ್ರಿನ್ ಮತ್ತು ಟಾನ್ ವೀ ಕಿಯೊಂಗ್ ( 29ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕ) ಅವರನ್ನು 21-15, 18-21, 21-11 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಣಿಸಿದರು. ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಿನ್ನಡೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಬಲವಾದ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಇದೇ ಜೋಡಿ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸಾತ್ವಿಕ್​, ಚಿರಾಗ್​ ಮೊದಲ ಗೇಮ್ಸ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ 0-5 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಲವಾದ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿ ಅವರು 7-5 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ 11-9 ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರು. ಪಂದ್ಯದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.

ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವು ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಸ್ಕೋರ್‌ಗಳು 5-5 ಮತ್ತು 13-13 ರಲ್ಲಿ ಸಮಬಲಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಸ್ಕೋರ್ 18-18 ರಲ್ಲಿ ಸಮಬಲಗೊಂಡಾಗ ಪಂದ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೋಚಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಜೋಡಿ ಸತತ ಮೂರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿ 21-18 ಅಂತರದಿಂದ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್​ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೂರನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೊನೆಯ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜೋಡಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದರು.

ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು 11-4 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಆ ವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಅಂತಿಮವಾಗಿ 21-11 ಅಂತರದಿಂದ ಸೆಟ್​ ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯ ಎರಡನ್ನೂ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.

ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ

ಭಾನುವಾರ (ಇಂದು) ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ಸಾತ್ವಿಕ್ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಜೋಡಿ ಚೀನಾದ ಜೋಡಿ ಹೆ ಜಿಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರೆನ್ ಕ್ಸಿಯಾಂಗ್ಯು ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಸಾತ್ವಿಕ್-ಚಿರಾಗ್ ಜೋಡಿ ಈ ವರ್ಷ ಇದುವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಓಪನ್​ನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ಪಂದ್ಯ 4 ಗಂಟೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

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CHINA MASTERS 750 FINAL
ಸಾತ್ವಿಕ್​ ಸಾಯಿರಾಜ್ ರಾಂಕಿರೆಡ್ಡಿ
ಚಿರಾಗ್​ ಶೆಟ್ಟಿ
ಚೀನಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್​ 750
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