IND vs NZ 4ನೇ ಟಿ20ಗೂ ಮೊದಲೆ ಡಬಲ್ ಆಘಾತ; ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ತಂಡ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ನಡುವಿನ ಉಳಿದ ಎರಡು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 29, 2026 at 12:19 PM IST
IND vs NZ 4th T20: ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ನಡುವಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿರುವ ಆತಿಥೇಯರು ಈಗಾಗಲೇ ಸರಣಿಯನ್ನು ಸಹ ಕೈಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಾದರೂ ಗೆದ್ದು ತವರಿನಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಉಳಿದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ನಡುವಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಆಕ್ಲಾಂಡ್ನ ಇಡೆನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮೈದಾನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 37 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವ ತಂಡಗಳು 16 ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದರೆ, ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವ ತಂಡಗಳು ಸಹ ಇಷ್ಟೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಮೈದಾನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸರಾಸರಿ ಸ್ಕೋರ್ 159 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸರಾಸರಿ 149 ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಹೈಸ್ಕೋರ್ 245 ಆಗಿದ್ದು 76 ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 245 ರನ್ ಚೇಸ್ ಸಹ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 108 ರನ್ಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಯು ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ನಾಳೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಟಾಸ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ. ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಮೊದಲಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೆ ಹೆಚ್ಚು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿವೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿವೀಸ್ ಪಡೆ ತವರಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷರ ಮುಂದೆ ಟಾಸ್ ಜೊತೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೆ ಸತತ ಮೂರ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತಿರುವ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ ಪಡೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ ಉಳಿದ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಉಳಿದ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಬೌಲರ್ಸ್
ವೇಗಿ ಲಾಕಿ ಫರ್ಗುಸನ್ ಸರಣಿಯ ಉಳಿದ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾಗ್ಲಿ ಓವಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ T20I ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಾಕಿ ಫರ್ಗುಸನ್ ಅವರ ಬಲ ತೊಡೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು. ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಲಾಕಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅವರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಮೊದಲು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಎರಡು T20I ಗಳಿಗೆ ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿಶರ್ ಅವರೆ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
BIG BLOW FOR THE KIWIS! 🚨 ❌ Matt Henry — Quad injury ❌ Lockie Ferguson — Calf injury Both pacers ruled out of the final two T20Is against India! 😳 #NZvIND #NZCricket https://t.co/6rF2b66APe— Just Cricket (@justcricket_app) October 29, 2026
ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ನವೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆ ಸರಣಿಗೂ ಮುನ್ನ ಲಾಕಿ ಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕೆಂದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಆಶಿಸುತ್ತದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಎರಡನೇ ಟಿ20ಐ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ ಅವರ ಬಲ ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಸಣ್ಣ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಗುಣವಾಗಲು ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ವಾರಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿತ್ತು. ಹೆನ್ರಿ ಸಹ ಟಿ20ಐ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಿವೀಸ್ ಪಡೆಗೆ ಡಬಲ್ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ.
ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ
35 ವರ್ಷದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಲಾಕಿ ಫರ್ಗುಸನ್ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಮೂರು ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 34 ಮತ್ತು 37 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇವಲ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಪಡೆದರು. ಈ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಭಾರತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಸರಣಿಯ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಕಿ ಆಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಭಾರತ ಕೇವಲ 14ನೇ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 199 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು.
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