ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್​ ತೊರೆಯಲು ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ಏನೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​!!

ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್​ ತಂಡವನ್ನು ತೊರೆಯಲು ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರೇ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ​

ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​ (IANS)
Published : March 17, 2026 at 1:32 PM IST

2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾಗಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಚೆನ್ನೈ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರ.

ಈನಡೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿತು. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಏಕಾಏಕಿ ತಂಡ ಬಿಡಲು ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಸ್ವತಃ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​ ಅವರೇ ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಮಯ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಹೊರಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2018 ರಿಂದ 2025 ರವರೆಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು.

"ಆ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಸಮಯ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ ನಾನು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಎದುರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾನು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನಂತರ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

"ನಾನು ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆಟಗಾರರ ಜೊತೆ ಆಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿಚಿತ ಮುಖಗಳು. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯ ಎಂಬುದು ಇರುತ್ತದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ನನ್ನ ಸಮಯ ಮುಗಿದ ಕಾರಣ ನಾನು ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕಾಯ್ತು. ಇದು ನನಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ, ನಾನು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ಆಡಲು ಮತ್ತು ಈ ವೃತ್ತಿಪರ ಐಪಿಎಲ್​ ಆನಂದಿಸಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡೆದಿದ್ದ ಐಪಿಎಲ್​ ಟ್ರೇಡ್​ನಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ (RR)​ ತಂಡದಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್​ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK)​ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇವರನ್ನು ಸಿಎಸ್​ಕೆ 18 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಟ್ರೇಡ್​ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್​ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದು ಅತಿ ದೊಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ 177 ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಅವರ ಐಪಿಎಲ್​ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ನಾಲ್ಕನೇ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಾಗಲಿದೆ. ಸಂಜು 2013ರಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್​ ಪರ್​ ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರು 2016 ಮತ್ತು 2017ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಪರ 2018 ರಿಂದ 2025ರ ವರೆಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್​ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಚೆನ್ನೈ ಪರ ಅವರು ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡ ಸಂಜು ಪಡೆದು ಅನುಭವಿ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಕೊಟ್ಟಿದೆ. CSK ಪರ 12 ಸೀಸನ್‌ಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಜಡೇಜಾ, 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಲೀಗ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದಡಿ, ಅವರ ಲೀಗ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ₹18 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹14 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಇದೀಗ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್​ ತಂಡದ ಪರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆರ್​ಸಿಬಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್​ ಇಲೆವೆನ್​ ಹೆಸರಿಸಿದ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ!!

