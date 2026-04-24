ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್: ಸಿಎಸ್​ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು

ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.

ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು (IANS)
By PTI

Published : April 24, 2026 at 11:20 AM IST

ಮುಂಬೈ: ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರ ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ (ಔಟಾಗದೇ 101) ಹಾಗೂ ಅಕೇಲ್ ಹೊಸೇನ್ ಅವರ (17ಕ್ಕೆ 4) ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್​ ನೆರವಿನಿಂದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅದ್ಭುತ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸಿಎಸ್​ಕೆ ಗೆಲುವಿಗೆ ಹಳಿಗೆ ಮರಳಿದರೆ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ತವರಲ್ಲಿ ಮುಖಭಂಗ ಅನುಭವಿಸಿತು.

ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್​ನ 33ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 103 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಅಮೋಘ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿತು.

ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದ ಸಿಎಸ್​ಕೆ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮನ್ಸ್ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ (54 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 101 ರನ್, 6 ಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು 10 ಬೌಂಡರಿ)ದ ನೆರವಿನಿಂದ 20 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 207 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.

ಈ ಬೃಹತ್ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿ, 19 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 104 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಅಲೌಟ್ ಆಗಿ ಶರಣಾಯಿತು.

