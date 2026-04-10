ಮುಕುಲ್​ ಚೌಧರಿ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಕಂಡು ಭಾವುಕರಾದ ಗೋಯೆಂಕಾ!; ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

ಕೆಕೆಆರ್​ ವಿರುದ್ಧ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಲಕ್ನೋ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಮುಕೆಶ್​ ಚೌಧರಿ ಅವರನ್ನು ಗೊಯೇಂಕಾ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಕುಲ್​ ಚೌಧರಿ ಮತ್ತು ಸಂಜೀವ್​ ಗೋಯೆಂಕಾ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 10, 2026 at 1:48 PM IST

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಮೈದಾನ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್‌ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಅವರದೇ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನ ನಿಜವಾದ ಹೀರೊ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಮುಕುಲ್ ಚೌಧರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದ ವರೆಗೂ ಹೋರಾಡಿ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಕುಲ್ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಲಕ್ನೋ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮಾಲೀಕ ಗೋಯೆಂಕಾ ಸಹ ಭಾವುಕರಾದರು. ಮುಕುಲ್ ಚೌಧರಿ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರ ಕಣ್ಣಂಚಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತರಿಸಿತು. ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ, ಗೋಯೆಂಕಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮುಕುಲ್ ಅವರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಸುದೀರ್ಘ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಿಂದ ಭಾವುಕರಾದ ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾ, ಮುಕುಲ್ ಅವರ ಕೆನ್ನೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಟ್ಟಿ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಗಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂತು. ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೇ ಆಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಹೊರಾಹಕುವ ಗೋಯೆಂಕಾ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲುವಿನ ವೇಳೆ ಭಾವುಕಾರಗುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಗೋಯೆಂಕಾ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದರು.

ಕೆಕೆಆರ್​ ವಿರುದ್ಧ ಲಕ್ನೋಗೆ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು: ನಿನ್ನೆ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. 181 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಲಕ್ನೋ ಪರ ಆಯುಷ್ ಬಡೋನಿ (54) ಮತ್ತು ಮುಕುಲ್ ಚೌಧರಿ (54*) ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೌಧರಿ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೆಕೆಆರ್​ನ ಗೆಲುವನ್ನು ಕಸಿಯಿತು.

ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 181 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ತಂಡದ ಆರಂಭ ಕಳಪೆಯಾಗಿತ್ತು. ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ಕೇವಲ 9 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ನಂತರ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ 41 ರನ್‌, ಅಂಗ್ಕ್ರಿಷ್​ ರಘುವಂಶಿ 45 ರನ್, ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ 32 ರನ್ ಮತ್ತು ಪೊವೆಲ್ 39 ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು.

