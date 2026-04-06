ಐಸಿಸಿ ತಿಂಗಳ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಭಾರತದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹೀರೋಗಳು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ
ಐಸಿಸಿ ತಿಂಗಳ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಹೀರೋಗಳೆಂಬುದು ವಿಶೇಷ.
Published : April 6, 2026 at 3:59 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕೊಡಮಾಡಲಾಗುವ 'ತಿಂಗಳ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ'ಗೆ ಮೂವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಐಸಿಸಿ) ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಂದು ಐಸಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಗಿದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಹೀರೋಗಳಾದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬೂಮ್ರಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರನೇ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಯುವ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಕಾನರ್ ಎಸ್ಟರ್ಹುಯಿಜೆನ್ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಐಸಿಸಿ ತನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
Two stars of the #T20WorldCup and an impressive young batter are in the running for the ICC Men's Player of the Month award for March 2026 💪— ICC (@ICC) April 6, 2026
ಜೈಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್: 2026ರ ಚುಟುಕು ಮಾದರಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಕೇರಳದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್. ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗದಿದ್ದರೂ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಬೀಸಾಡಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೀಸಿ, ವಿಶ್ವ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬೆಕ್ಕಸ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.
ತಾವಾಡಿದ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಸೂಪರ್ 8 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ವಿಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಔಟಾಗದೆ 97 ರನ್ಗಳು, ನಂತರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 89 ರನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧವೂ 89 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಭಾರತ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕಿರೀಟ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾದರು. ಇದರಿಂದ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ದಕ್ಕಿತು. ಆಡಿದ 4 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ 137.50ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 199.27ರ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 275 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ವಿಕೆಟ್ ಟೇಕರ್ ಜಸ್ಪ್ರಿತ್ ಬುಮ್ರಾ: ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಬೌಲರ್ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಕೂಡ ಐಸಿಸಿ ತಿಂಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೂರ್ನಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಭಾರತದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಡೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಬುಮ್ರಾ, ಪ್ರಮುಖ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ರನ್ಗೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಹಲವು ತಂಡಗಳನ್ನು ಕಾಡಿದ್ದರು.
ಪೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಕೋಟಾದ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 15 ರನ್ ನೀಡಿ ಪ್ರಮುಖ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ರಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಕಾನರ್ ಎಸ್ಟರ್ಹುಯಿಜೆನ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ): ಪ್ರೋಟಿಸ್ ತಂಡದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟರ್ ಕಾನರ್ ಎಸ್ಟರ್ಹುಯಿಜೆನ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 50ರ ಸರಾಸರಿ, 145.98 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 200 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿರುವ ಕಾನರ್ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಐಸಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಏಕೈಕ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: