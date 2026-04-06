ಐಸಿಸಿ ತಿಂಗಳ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಭಾರತದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಹೀರೋಗಳು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ

ಐಸಿಸಿ ತಿಂಗಳ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಹೀರೋಗಳೆಂಬುದು ವಿಶೇಷ.

ICC MENS PLAYER OF THE MONTH
ಐಸಿಸಿ ತಿಂಗಳ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ (ICC X HANDLE)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 6, 2026 at 3:59 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕೊಡಮಾಡಲಾಗುವ 'ತಿಂಗಳ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ'ಗೆ ಮೂವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಐಸಿಸಿ) ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರೇಸ್​​ನಲ್ಲಿರುವ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಂದು ಐಸಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಗಿದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​​ನ ಹೀರೋಗಳಾದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​ ಮತ್ತು ಜಸ್ಪ್ರೀತ್​ ಬೂಮ್ರಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರನೇ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಯುವ ಸೆನ್ಸೇಷನ್​ ಕಾನರ್ ಎಸ್ಟರ್‌ಹುಯಿಜೆನ್ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಐಸಿಸಿ ತನ್ನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಜೈಂಟ್​​​ ಕಿಲ್ಲರ್​ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​: 2026ರ ಚುಟುಕು ಮಾದರಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಕೇರಳದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​. ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗದಿದ್ದರೂ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಬೀಸಾಡಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬೀಸಿ, ವಿಶ್ವ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬೆಕ್ಕಸ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.

ತಾವಾಡಿದ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಸೂಪರ್ 8 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್​ ವಿಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಔಟಾಗದೆ 97 ರನ್‌ಗಳು, ನಂತರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 89 ರನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧವೂ 89 ರನ್​ ಗಳಿಸಿ ಭಾರತ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಕಿರೀಟ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾದರು. ಇದರಿಂದ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್​​ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ದಕ್ಕಿತು. ಆಡಿದ 4 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​​ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ 137.50ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 199.27ರ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ 275 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.

ವಿಕೆಟ್​ ಟೇಕರ್​ ಜಸ್ಪ್ರಿತ್ ಬುಮ್ರಾ: ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡದ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಬೌಲರ್​ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್​ ಬುಮ್ರಾ ಕೂಡ ಐಸಿಸಿ ತಿಂಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೂರ್ನಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಭಾರತದ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಪಡೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಬುಮ್ರಾ, ಪ್ರಮುಖ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆಯುವ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ರನ್​​ಗೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಹಲವು ತಂಡಗಳನ್ನು ಕಾಡಿದ್ದರು.

ಪೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಕೋಟಾದ 4 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 15 ರನ್​ ನೀಡಿ ಪ್ರಮುಖ 4 ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ರಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಕಾನರ್ ಎಸ್ಟರ್‌ಹುಯಿಜೆನ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ): ಪ್ರೋಟಿಸ್​​ ತಂಡದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟರ್ ಕಾನರ್ ಎಸ್ಟರ್‌ಹುಯಿಜೆನ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 50ರ ಸರಾಸರಿ, 145.98 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ 200 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿರುವ ಕಾನರ್​​ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಐಸಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರೇಸ್​​ನಲ್ಲಿರುವ ಏಕೈಕ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

ICC MENS PLAYER OF THE MONTH

