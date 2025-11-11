ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್: ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಿಟ್ಟ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಾಣಾ
ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಭಾರತದ ಯುವ ಶೂಟರ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಾಣಾ ಇತಿಹಾಸ ಚಿನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ISSF ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯುವ ಶೂಟರ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಾಣಾ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಪುರುಷರ 10 ಮೀ ಏರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದು ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಈವೆಂಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಶೂಟರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ರೋಚಕ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ, 20 ವರ್ಷದ ಸಾಮ್ರಾಟ್ 243.7 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ವರುಣ್ ತೋಮರ್ 221.7 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದರೇ, ಚೀನಾದ ಹು ಕೈ 243.3 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದರು. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ, ಸಾಮ್ರಾಟ್, ವರುಣ್ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಭಾರತ ತಂಡ 1754 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದಿತು.
ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸರಣಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯರು ಒಂದೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಾಣಾ 586 ಅಂಕ, ವರುಣ್ ತೋಮರ್ 586 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ್ ಕುಮಾರ್ 582 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇಟಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡವು.
ಚಿನದ್ದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಾಣಾ, "ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೂ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೈರೋ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. 2022 ರಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ವಾತಾವರಣ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಪ್ರತಿ ಶಾಟ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಎರಡು ಬಾರಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಶೂಟರ್ ಮನು ಭಾಕರ್ ಮತ್ತು ಹಲವು ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಇಶಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮೇಲೂ ದೇಶವು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಮಹಿಳೆಯರ 10 ಮೀಟರ್ ಏರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 10 ಮೀಟರ್ ಏರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರ ತಂಡ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಮನು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೆ 14ನೇ ಶಾಟ್ನಲ್ಲಿ 8.8ರ ಕಳಪೆ ಸ್ಕೋರ್ನಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದರು ಮತ್ತು 139.5 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪದಕ ವಂಚಿತರಾದರು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಇಶಾ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ 159.2 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 6ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಮನು ಬಾಕರ್, ಇಶಾ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸುರುಚಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಭಾರತ ತಂಡವು 1,740 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ, ಚೀನಾ ತಂಡವು 1,752 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ತಂಡವು 1,729 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
ಈ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇದುವರೆಗೆ 3 ಚಿನ್ನ, 3 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 3 ಕಂಚು ಸೇರಿದಂತೆ 9 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದು, ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಒಟ್ಟು 12 ಪದಕಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ 6 ಚಿನ್ನ, 4 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 2 ಕಂಚು ಗೆದ್ದು ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
