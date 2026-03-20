ಐಪಿಎಲ್ಗೂ ಮೊದಲೇ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ!!
ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ.
Published : March 20, 2026 at 1:43 PM IST|
Updated : March 20, 2026 at 1:49 PM IST
2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಮಾರ್ಚ್ 28ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ 30 ರಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಟ್ರೋಫಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಸೀಸನ್ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ.
ಈ ಋತುವಿಗೆ ಮುನ್ನ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿನಿಮಯ ಮೂಲಕ ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್, ತೊಡೆಸಂದು ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ರನ್ ಇಡೀ ಋತುವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ ಮಾರ್ಚ್ 5 ರಂದು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು. ಕರನ್ ಮುಂಬರುವ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಬೇಕಿತ್ತು.
ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ ಮತ್ತು ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕರನ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಆರ್ಆರ್ ತಂಡವು ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಮತ್ತು ಡೊನೊವನ್ ಫೆರೇರಾ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಫೆರೇರಾ ಅವರನ್ನು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ನಿಂದ ₹1 ಕೋಟಿ ಮೂಲ ಬೆಲೆಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಕರನ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕರನ್ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಜೊತೆ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ನಂತರ ಸಿಎಸ್ಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಅವರು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಸೇರಿದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಸಿಎಸ್ಕೆ ಪರ ಆಡಿದ್ದ ಅವರು ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 114 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಕರಣ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ: ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ ಆರು ಐಪಿಎಲ್ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು 997 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 59 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2021ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮಾರ್ಚ್ 30 ರಂದು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವು ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿಲಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮೊದಲ ಹಂತದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಮಾರ್ಚ್ 30, 2026 - ರಾಜಸ್ಥಾನ vs ಚೆನ್ನೈ, ಗುವಾಹಟಿ
ಏಪ್ರಿಲ್ 4, 2026 - ರಾಜಸ್ಥಾನ vs ಗುಜರಾತ್, ಅಹಮದಾಬಾದ್
ಏಪ್ರಿಲ್ 7, 2026 - ರಾಜಸ್ಥಾನ vs ಮುಂಬೈ, ಗುವಾಹಟಿ
ಏಪ್ರಿಲ್ 10, 2026 - ರಾಜಸ್ಥಾನ vs ಬೆಂಗಳೂರು, ಗುವಾಹಟಿ
