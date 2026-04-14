ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಾಕ್ಷಿ ಧೋನಿ!!

ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಮ್​ ಎಸ್​ ಧೋನಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಂದು ಶಿರಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

Published : April 14, 2026 at 4:27 PM IST

ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಧೋನಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಝಿವಾ ಇಂದು ಶಿರಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡೆಯುವ ಆರತಿ ಯಲ್ಲೂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರ ದರ್ಶನದ ನಂತರ, ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಗೋರಖ್ ಗಾಡಿಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಉಪ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಭೀಮರಾಜ್ ದಾರಾಡೆ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಿ ಧೋನಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಯಿಬಾಬಾರ ಪ್ರತಿಮೆ ಮತ್ತು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿರಡಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ದೀಪಕ್ ಗೋಂಡ್ಕರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಸಾಕ್ಷಿ ಧೋನಿ ಸಾಯಿಬಾಬರ ದ್ವಾರಕಾಮಯಿ ಮತ್ತು ಗುರುಸ್ಥಾನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು. ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಅವರು ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ದೇಣಿಗೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಸಂಸ್ಥಾನದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿಧಿಗೆ ₹7 ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ಸಾಕ್ಷಿ ಧೋನಿ ಅವರು ಮೂರು ವರ್ಷದವರಿದ್ದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಶಿರಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಾ ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಇಂದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಜೀವಾಳನ್ನು ಕರೆತಂದಿದ್ದಾಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಗೋರಖ್ ಗಡಿಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ದೀಪಕ್ ಗೊಂಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅವರನ್ನು ಶಿರಡಿಗೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಕರೆತರುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಸಾಕ್ಷಿ ಅವರು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರ ಆಜ್ಞೆ ಪಡೆಯದ ಹೊರತು ಯಾರೂ ಅವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರ ಕರೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅವರನ್ನು ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕರೆತರುವುದಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದರು.

ಗಾಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಧೋನಿ: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್​ ಕಿಂಗ್ಸ್​ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಎಮ್​ಎಸ್​ ಧೋನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಕೆಕೆಆರ್​ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಕುರಿತು ಸಿಎಸ್​ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.

