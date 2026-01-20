ನಿವೃತ್ತಿ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿದ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಶಟ್ಲರ್, ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್
ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಶಟ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಪದಕ ವಿಜೆತೆ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್ ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 20, 2026 at 1:39 PM IST
Saina Nehwal Retirement: ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ತಾರೆ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್ ಕೊನೆಗೂ ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ತಾವು ಕ್ರೀಡೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಅವರ ದೇಹವು ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೈನಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2012ರ ಲಂಡನ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಸೈನಾ, 2023ರ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು.
"ನಾನು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಟವಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆಯೆ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದೆ, ಇದೀಗ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಇಚ್ಚಿಸಿದಂತೆ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕ್ರೀಡೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿರುವುದರ ಅರ್ಥ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಿಟಿಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಗಾಯ
2016ರ ರಿಯೋ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೈನಾಗೆ ಆದ ಗಂಭೀರ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಗಾಯವು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವರು ಗಮನಾರ್ಹ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿ 2017ರ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಮತ್ತು 2018ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮೊಣಕಾಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಆಟದಿಂದ ದೂರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. 2024ರಲ್ಲಿ, ಸೈನಾ ತನ್ನ ಮೊಣಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಧಿವಾತವಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಟಿಲೆಜ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸವೆದುಹೋಗಿದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಸೈನಾ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆಗಳು
ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ: ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಸೈನಾ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ. 2012ರ ಲಂಡನ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ವಿಶ್ವದ ನಂ. 1 ಆಟಗಾರ್ತಿ: ಸೈನಾ 2015ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ನಂ. 1 ಮಹಿಳಾ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದರು. ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ 2015ರಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಮತ್ತು 2017ರಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, 2010ರ ದೆಹಲಿ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮತ್ತು 2018ರ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಫ್ ಸೂಪರ್ ಸರಣಿ: ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಓಪನ್, ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಓಪನ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವ ಜೂನಿಯರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್: 2008ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಜೂನಿಯರ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಇವರ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು, ಭಾರತದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ, ಖೇಲ್ ರತ್ನ (2009), ಪದ್ಮಶ್ರೀ (2010) ಮತ್ತು ಪದ್ಮಭೂಷಣ (2016) ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: WPL 2026: ಸತತ ಐದನೇ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದು ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ತಲುಪಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ