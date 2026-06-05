ನಾಳೆ IND vs AFG ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್: 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಣಕ್ಕೆ!!
ನಾಳೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಸಂಯೋಜನೆ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಕೋಚ್ ಗಂಭೀರ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 5, 2026 at 3:55 PM IST
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಶನಿವಾರ (ಜೂನ್ 6) ರಿಂದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವು ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನ ಭಾಗವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಭವಿಷ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಸರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ತಂಡದ ಸಂಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ -11 ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂತ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಡ: ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ತಮ್ಮ ಆಟದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಾವು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವೂ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಂದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ " ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
🚨 GAUTAM GAMBHIR WARNS RISHABH PANT AHEAD OF THE MATCH AGAINST AFGHANISTAN 🚨— Cricket Central (@CricketCentrl) June 5, 2026
" rishabh needs to adapt his game and play according to the demands of the match situation." pic.twitter.com/XoV4EZffxf
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ 'ಸ್ಪಿನ್ ಯೋಜನೆ': ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವು ಮುಂಬರುವ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗಳಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಂಡವು ನಾಲ್ಕು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳ ಕೋರ್ ಗುಂಪನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವು ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯದ ಸ್ಪಿನ್ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಗಂಭೀರ್ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಷ್ ದುಬೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಆಟಗಾರರು, ಆದರೆ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವು ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗೆ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗಂಭೀರ್ ಮುಂಬರುವ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದ ಮೇಲೂ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಗಂಭೀರ್, "ನಾವು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋದಾಗ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ: ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಗಿಂತ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗೆ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಕೋಚ್ ಗಂಭೀರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಯುತ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆಟಗಾರನನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಗಂಭೀರ್ ಹೇಳಿದರು.
Gautam Gambhir said, “we’ll give Sai Sudharsan a fair and long run. If we just judge a player after 4-5 innings, we wont be able to build a team”. pic.twitter.com/cPeMqY0iJ2— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 5, 2026
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಜೂ.6 (ನಾಳೆ)ಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಚಂಡಿಗಡದ ಮಹಾರಾಜ ಯಧವೀಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಮೈದಾನ ಮುಲ್ಲಾನ್ಪುರ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
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