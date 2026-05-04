ಕ್ರಿಸ್​ ಗೇಲ್​ ಹೆಸರಲ್ಲಿದ್ದ 13 ವರ್ಷದ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್​

ಪಂಜಾಬ್​ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್​, ಕ್ರಿಸ್​ ಗೇಲ್​ ಹೆಸರಲ್ಲಿದ್ದ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 4, 2026 at 11:22 AM IST

ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ 46ನೇ ಪಂದ್ಯವು ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗುಜರಾತ್ ತಂಡ ಕೊನೆಯ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗುಜರಾತ್ ಪರ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲುವಿನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 50 ಪಂದ್ಯಗಳ ನಂತರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.

ನಿನ್ನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 24 ವರ್ಷದ ಸಾಯಿ 41 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ 57 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಕರ್ಷಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ 50 ಐಪಿಎಲ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2178 ರನ್ ಗಳಿಸಿ, ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರ 2061 ರನ್‌ಗಳ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು. 13 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಸುದರ್ಶನ್ ಕೇವಲ 11 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಗೇಲ್ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. 50 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 1933 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಗೇಲ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ 2,000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೇವಲ 47 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಗೇಲ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು 48 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ 52 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಋತುವನ್ನು ಸುದರ್ಶನ್ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧ 58 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ 100 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದು ಅವರ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪಿಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಂತಹದ್ದೆ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಸುದರ್ಶನ್​ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುದರ್ಶನ್ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಅವರ ಮೊದಲ ಆರು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಬಲವಾದ ಪುನರಾಗಮನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಕೊನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಶತಕವೂ ಸೇರಿದೆ.

2022ರಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಸುದರ್ಶನ್​ ಗುಜರಾತ್​ ಪರ ಇದುವರೆಗೆ 50 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 47.34 ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 148 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ 2178 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

